Abel Ferreira cita Guardiola e se diz ‘felizardo’ por treinar Estêvão no Palmeiras

O Palmeiras venceu o São Bernardo por 3 a 0, neste sábado (1), e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Flaco López e Estêvão, duas vezes, fizeram os gols do Verdão no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista.

O jovem atacante foi o grande nome da partida. Estêvão fez dois belos gols arriscando de fora e chegou a cinco gols e divide a artilharia do Palmeiras no Paulistão com o meia Mauricio, que está fora dos gramados para se recuperar de uma luxação no ombro. Abel Ferreira valorizou a atuação do jogador.

— Nós fizemos um jogo que seria difícil parecer fácil. Primeiro quero dar os parabéns pela excelente campanha do São Bernardo dentro do nosso grupo que nos dificultou muito, é uma equipe experiente, agressiva, fez um Paulistão espetacular, e sim, dentro do jogo coletivo que fizemos tivemos o Estêvão em seu melhor nível, em duas finalizações fez dois gols — disse o treinador em entrevista coletiva.

Estêvão fez dois gols na vitória do Verdão (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Agradecido

Abel Ferreira destacou a entrega do jogador durante toda a partida. Estêvão já foi vendido pelo Palmeiras ao Chelsea por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação de quando a negociação foi encerrada). O treinador citou Guardiola ao falar da sensação de trabalhar com o atacante.

— Vocês gostam de falar da parte individual, ela quando se insere no espírito coletivo da equipe, vi ele dando carrinho na lateral para ajudar o Marcos Rocha a defender. Foi por isso que pagar R$ 60 milhões por ele, é o que diz o Guardiola: "Eu sou tão bom quanto são os jogadores que tenho comigo", então eu sou um felizardo por poder ter o Estêvão e desfrutar até meio ano, e depois, quem sabe, em um lado qualquer se tiver a oportunidade de ser treinador dele — enfatizou o técnico.