O boa fase do atacante Flaco López no Palmeiras vem rendendo não apenas ótimos números em campo e convocação para a Seleção Argentina, como também brincadeiras entre os companheiros de clube. Um dos mais experientes e brincalhões do elenco de Abel Ferreira, o meio-campista Raphael Veiga brincou com o jogador após a goleada do Palmeiras sobre o Fortaleza, por 4 a 1, no Allianz Parque.

Em um vídeo divulgado pelo Palmeiras mostrando os bastidores do duelo pelo Campeonato Brasileiro, Raphael Veiga aparece brincando com o camisa 42 e o comparando a Lionel Messi.

- Filma o Messi ali. Foi pra Seleção Argentina, Flaco ficou lá e voltou o Messi - disse Veiga, apontando para o atacante, que sorriu após a brincadeira.

O bom momento vivido por Flaco López vem sido destaque. O argentino de 24 anos é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada, com 17 gols, além de quatro assistências em 47 disputados em 2025, sendo uma delas na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina.

Os números do jogador pelo Verdão rendeu sua primeira convocação para a seleção que tem justamente Messi. Na última Data Fifa, em setembro, Flaco López foi convocado, participou dos treinos, mas não foi utilizado pelo técnico Lionel Scaloni nos duelos contra Venezuela e Equador.

O próximo desafio do Palmeiras será decisivo. Nesta quarta-feira (24), a equipe recebe o River Plate, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, em Buenos Aires, o time paulista avança apenas com um empate. Caso perca por um gol de diferença a vaga será definida nos pênaltis.

