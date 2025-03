Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians, na noite desta quinta-feira (27), na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista.

Um dos destaques da campanha do vice-campeonato no Brasileirão de 2024, Aníbal Moreno será titular na decisão e substitui Richard Ríos, que estava com a seleção colombiana na Data Fifa. O volante formará o trio de meio-campo ao lado de Emiliano Martínez e Raphael Veiga.

Os desfalques continuam os mesmos. Gustavo Gómez (joelho), Paulinho (perna), Maurício (transição física), Bruno Rodrigues (joelho) e Marcos Rocha (coxa) seguem em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube e estão fora da partida.

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato. Se ganhar por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Abel Ferreira promoveu uma alteração na escalação do Palmeiras em relação ao confronto de ida (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para encarar o Corinthians tem: Weverton; Mayke, Murilo, Micael, Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Richard Ríos enfrenta problema aéreo e inicia no banco

A aeronave que transportava Richard Ríos, do Palmeiras, e Ángel Romero, do Corinthians, de volta ao Brasil após a partida pelas Eliminatórias Sul-Americanas teve problemas durante o pouso em Manaus e precisou ser substituída.

Por conta do atraso na viagem, Ríos não participou do último treino com o elenco na Academia de Futebol e começará a partida no banco de reservas.

Escalação Corinthians

O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.