Derby: Tetra, festa como visitante e as revanches de Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras definem quem será o campeão do Paulistão nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O segundo jogo da final mobiliza milhões de torcedores, não só pelo título, mas por outras nuances que tornam esse clássico ainda mais especial.

De um lado, o Corinthians busca quebrar um jejum de seis anos sem título. A última vez que a Fiel gritou "É Campeão" foi em 2019, quando o clube alvinegro conquistou o Paulistão em cima do São Paulo. Desde então, o Timão amarga os vice-campeonatos do estadual em 2020, contra o Palmeiras, e da Copa do Brasil perante ao Flamengo, em 2022.

O Verdão vive uma fase gloriosa. Abel Ferreira chegou ao clube em outubro de 2020 e conquistou nove títulos desde então. Caso conquiste o troféu sobre o Corinthians, o Palmeiras pode faturar o tetracampeonato inédito do Paulistão na era profissional.

O único que conseguiu foi o Paulistano, de 1916 a 1919, quando a competição era considerada amadora e organizada pela APEA (Associação Paulista de Esportes Atléticos), extinta em 1937.

Revanches

O Corinthians teve a oportunidade de ser tetra em 2020, mas perdeu justamente para o Palmeiras. Naquela ocasião, as equipes empataram por 0 a 0 na Neo Química Arena e, na volta, o Verdão ganhou nos pênaltis após o duelo terminar com o placar em 1 a 1.

No lado palmeirense também há um clima de revanche. Desde que a Neo Química Arena e Allianz Parque foram inauguradas, em 2014, somente o Corinthians conseguiu levantar uma taça na casa do rival. Em 2018, o Timão venceu o Paulistão sobre o Palmeiras nos pênaltis, no Allianz Parque.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neo Química Arena em jogo que vale taça (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Decisão

O Corinthians venceu o primeiro jogo da final por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. O resultado deu a vantagem do empate para o Timão no confronto da Neo Química Arena. Por outro lado, o Palmeiras precisa vencer por um gol de vantagem para levar o jogo aos pênaltis.