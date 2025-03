Corinthians x Palmeiras terá exibição em toda a América do Sul por TV argentina

O derby da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, marcado para esta quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena, passará para toda a América do Sul. A TyC Sports, grupo de mídia da Argentina, fechou acordo para transmitir a finalíssima do Paulistão.

A negociação foi feita junto à empresa americana 1190 Sports, com a intermediação das brasileiras Conexões Performance e KFK Sports, dos empresários Victor Pozella e Bruno Kafka. Assim, o jogo entre Corinthians e Palmeiras será exibido na Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai, Colômbia e Venezuela. A estimativa de alcance por TV a cabo é de cerca de 5 milhões de casas em todo o continente, além da transmissão aberta via YouTube.

- O Paulistão merecia ser exibido em toda América Latina e fico feliz por ter contribuído para que o alcance tenha sido muito grande com essa negociação - declarou Pozella.

- É importante estreitar as relações do futebol brasileiro com demais players da América Latina e ter a TyC conosco é uma oportunidade incrível - completou Kafka.

A exibição no Brasil fica por conta da Record (TV aberta), da Cazé TV (YouTube) e dos serviços de streaming Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV.

O Corinthians venceu o Palmeiras no jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Decisão

O Corinthians venceu o primeiro jogo da final por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. O resultado deu a vantagem do empate para o Timão no confronto em casa. Por outro lado, o Palmeiras precisa vencer por um gol de vantagem para levar o jogo aos pênaltis.

Premiação do Paulistão

O Paulistão é conhecido por ser um dos estaduais mais rentáveis do país, e a edição de 2025 não foge à regra. O campeão levará R$ 5 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1,65 milhão.

Confira a premiação completa:

🥇 Campeão: R$ 5 milhões 🥈 Vice-campeão: R$ 1,65 milhão 🥉 3º colocado: R$ 1,08 milhão 🎖️ 4º colocado: R$ 850 mil

Cota de participação

Além das premiações por desempenho, os quatro grandes clubes do estado — Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos — já garantiram R$ 44 milhões cada um em cotas de participação, assegurando um faturamento expressivo desde o início do torneio.

Com o título, Corinthians ou Palmeiras podem terminar o Paulistão com um total de R$ 49 milhões em receitas, somando cota de participação e premiação.

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Palmeiras pela final do Campeonato Paulista

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

JOGO DE VOLTA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), da Cazé TV (YouTube) e dos serviços de streaming Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez, Carrillo e Garro (Romero); Memphis e Yuri Alberto.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Micael, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Maurício) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.