Mano Língua, um dos torcedores mais icônicos do Corinthians atualmente, revelou em entrevista ao Lance! como está o clima pensando na final contra o Palmeiras que acontece nessa noite. Os times decidem o título do Campeonato Paulista.

Mano Língua tem chamado atenção há alguns anos após começar a postar sobre suas viagens de moto para acompanhar os jogos do time.

Em 2012, na final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors, começou a viralizar após embarcar em um roteiro como esse para ver o clube. Presente nos arredores da Neo Química Arena nessa quinta-feira (27), disparou: a final do Mundial não tem o peso de uma final de Paulista contra o Palmeiras.

Mano Língua esteve em grandes momentos do Corinthians (Foto: Acervo Pessoal)

- Expectativa de jogão. O clima está assim desde às 16h. Disputar uma final do Mundial não tem a mesma importância do que disputar uma final do Paulista contra a porcada. Placar não gosto de falar, mas tenho certeza que vou sair com alegria - revelou sobre o clima da torcida.

Corinthians e Palmeiras definem quem será o campeão do Paulistão nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians busca quebrar um jejum de seis anos sem título. A última vez que a Fiel gritou "É Campeão" foi em 2019, quando o clube alvinegro conquistou o Paulistão em cima do São Paulo.

Desde então, o Timão amarga os vice-campeonatos do estadual em 2020, contra o Palmeiras, e da Copa do Brasil perante ao Flamengo, em 2022.