Abel promove estreia na escalação do Palmeiras para duelo com o Botafogo

Abel definiu a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Botafogo, na tarde deste domingo (30), no Allianz Parque, pela estreia da equipe no Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Leila desmente rumores e garante permanência de pilar do Palmeiras

Lucas Evangelista, sétima contratação do Verdão na última janela de transferências, ganha a vaga de Emiliano Martínez no meio de campo e fará sua estreia com a camisa alviverde.

Poupado na decisão do Campeonato Paulista após atuar nas duas partidas da Colômbia na última Data Fifa, Richard Ríos retorna ao time titular do Palmeiras. O volante formará o meio-campo ao lado de Gabriel Menino e Raphael Veiga. No ataque, a escalação segue a mesma: Estêvão pela direita, Facundo Torres pela esquerda e Vitor Roque, contratação mais cara da história do clube, como centroavante.

continua após a publicidade

O técnico Abel Ferreira ainda não poderá contar com Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho), Paulinho (cirurgia na perna), Gustavo Gómez (em transição física), Marcos Rocha (lesão na coxa) e Aníbal Moreno (trauma no ombro), que seguem sob os cuidados do departamento médico.

O Verdão volta a campo após o vice-campeonato Paulista diante do Corinthians, na última quinta-feira (27), fora de casa. Maior campeão do Brasileirão, com 12 títulos, o Palmeiras busca ampliar sua vantagem na liderança histórica da competição.

continua após a publicidade

O atacante Vitor Roque segue na escalação titular do Palmeiras no duelo contra o Botafogo, neste domingo, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras para enfrentar o Botafogo neste domingo tem: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga, Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam neste domingo (30), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.