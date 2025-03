Narrador cita Leila Pereira, do Palmeiras, em gol de Dudu pelo Cruzeiro

Uma cena chamou atenção na transmissão de Cruzeiro x Mirassol, neste sábado (29), na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após narrar o gol do atacante Dudu no Mineirão, o locutor Rômulo Mendonça citou Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A situação repercutiu nas redes sociais entre torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Grande Dudu, o amigo da Tia Leila. 1 a 0 para o Cruzeiro. Grande tia Leila também - brincou Rômulo Mendonça na transmissão da Amazon Prime Video.

Dudu marcou o primeiro gol do Cruzeiro contra o Mirassol, após assistência de Willian. O lateral também serviu o centroavante Gabigol, que anotou o segundo da Raposa. No fim do primeiro tempo, o time paulista diminuiu, com gol de Lucas Ramon. O goleiro Cássio também pegou um pênalti de Reinaldo na etapa inicial.

continua após a publicidade

Entenda a briga entre Dudu e Leila Pereira

Em janeiro, Leila Pereira citou Dudu ao afirmar que o jogador deixou o Palmeiras "pela porta dos fundos", diferente de Rony, que acertou com o Atlético-MG. O ex-camisa 7, por sua vez, usou as redes sociais para exaltar suas conquistadas durante passagem do Verdão e mandou um recado direto para a mandatária.

– Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC – publicou no Instagram.

continua após a publicidade

Diante desta resposta, a presidente do Palmeiras decidiu processar o atacante.

Veja a repercussão nas redes sociais: