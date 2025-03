Campeão e vice na edição de 2024, Botafogo e Palmeiras estreiam no Brasileirão neste domingo (30), a partir das 16h (de Brasília), mais uma vez apontados como protagonistas da competição. Mas recai sobre o clube carioca uma expectativa extra para esta partida de estreia, já que o Botafogo promete começar a temporada de fato a partir de agora.

continua após a publicidade

➡️Técnico do Botafogo destaca Palmeiras e Flamengo como favoritos no Brasileirão

Foi o próprio dono da SAF do clube, John Textor, quem disse (mais de uma vez) que "acha ridículo" um calendário de futebol com 11 meses. O magnata deu de ombros à derrota na Supercopa do Brasil para o Flamengo e também à eliminação precoce no Campeonato Carioca, quando o Botafogo caiu ainda na primeira fase. Para ele, a temporada começa com o Brasileirão e a Libertadores.

Assim, o time passou o último mês inteiro praticamente treinando e sob novo comando, o do português Renato Paiva. No período, a equipe fez um jogo-treino com o Cruzeiro, cujo placar final foi controverso, e um amistoso com o Novorizontino — o Botafogo venceu por 3 a 1.

continua após a publicidade

Botafogo terá força máxima diante do Palmeiras

Para a estreia deste domingo, o Botafogo terá força máxima, incluindo o retorno de Bastos, que ficou de fora dos primeiros jogos da temporada (a oficial) devido a uma lesão muscular sofrida ainda em dezembro de 2024.

— Se o momento é o ideal ou não, eu só vou saber no domingo. A equipe que vai entrar em campo é a melhor equipe para fazer esse jogo — declarou Renato Paiva no sábado (22) após a vitória sobre o Novorizontino.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Botafogo para encarar o Palmeiras tem John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santiago Rodríguez; Igor Jesus.

O Botafogo fez o último treino antes da estreia no Brasileirão na manhã desse sábado, ainda no Rio. O grupo viajou à capital paulista à tarde.