O Palmeiras realizou apenas uma contratação desde a abertura da janela de transferências, no início de janeiro. Por outro lado, cinco jogadores deixaram o clube, incluindo o goleiro Weverton e o meio-campista Raphael Veiga.

Após a derrota para o Botafogo-SP, mesmo com superioridade numérica, Abel Ferreira cobrou maior movimentação da diretoria no mercado. Para o treinador, é necessária a chegada de ao menos uma reposição para cada saída.

Além de Veiga e Weverton, o Palmeiras negociou o volante Aníbal Moreno com o River Plate, o zagueiro Micael por empréstimo ao Inter Miami e o atacante Facundo Torres, atualmente no Austin FC.

- Como sou eu que tenho que dar as caras aqui, as perguntas são pertinentes e não precisa ser muito inteligente para perceber que se tem saídas, tem que ter entradas - iniciou Abel, em entrevista coletiva após a derrota do Palmeiras por 1 a sobre o Botafogo-SP, fora de casa.

- Já disse que arroz com feijão é bem simples e mata a fome de muita gente. Então não precisa ser inteligente para perceber quais jogadores saíram e quais precisamos. É fazer conta: quem saiu? Goleiro, zagueiro, ponta, volante... - completou.

A principal lacuna avaliada pelo clube, segundo apuração da reportagem do Lance!, é a posição de zagueiro. Murilo e Bruno Fuchs alternam titularidades ao lado de Gustavo Gómez, mas nenhum dos dois se firmou como unanimidade ao lado do capitão.

Marlon Freitas foi a única contratação do Palmeiras até o momento na janela de transferências (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Com a saída de Micael, que não estava no planejamento da comissão técnica para 2026, o Palmeiras conta com quatro nomes do elenco profissional na posição: Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti, além de Kone, cria das categorias de base.

O clube possui até o dia 3 de março, data que marca o encerramento da janela de transferências no futebol brasileiro, para registrar novas contratações.

