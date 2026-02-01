Com um a mais, Palmeiras joga mal e perde para o Botafogo-SP no Paulistão
Leandro Maciel marca para o Botafogo-SP, e Palmeiras perde a chance de dormir na liderança isolada do Estadual
O Palmeiras segue com momentos de instabilidade neste início de temporada. Com time misto, o os comandados de Abel Ferreira foram a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo-SP, pela sexta rodada do Paulistão, e saíram derrotados por 1 a 0, na noite deste domingo (1°), mesmo com um jogador a mais. Com o resultado, o Verdão, que tem 12 pontos, adia sua classificação para a fase mata-mata do Estadual. O Botafogo-SP, por sua vez, respira ao chegar aos oito pontos.
Como foi o jogo?
O Estádio Santa Cruz tinha maioria palmeirense, mas os torcedores presentes no local certamente não gostaram do primeiro tempo que viram. De um lado, um Palmeiras apático, pouco criativo e que não conseguia desenvolver jogadas para que a bola chegasse em seu principal jogar: Vitor Roque. Do outro, um Botafogo-SP que fazia o que estava a seu alcance de acordo com seus recursos, mas que finalizava mais e teve as melhores chances da primeira etapa.
Com um time diferente, com garotos das categorias de base e sem alguns titulares, preservados, faltava entrosamento ao Palmeiras, que apostava nas bolas longas. O Pantera, arriscou alguns chutes na meta de Marcelo Lomba, que demonstrava segurança.
A melhor chance palmeirense aconteceu no início, quando Luighi arrancou na intermediária, driblou Ericson, mas mandou para fora. O Pantera teve uma chance aos 20, quando Hygor invadia a área para ficar cara a cara com Lomba. No lance, Giay derrubou o jogar, mas a árbitra Marianna Nanni Batalha contrariou o VAR e, após cinco minutos de checagem, mandou seguir.
Na etapa complementar, não demorou para o Botafogo sair na frente. Aos 4, Leandro Maciel aproveitou sobra após a defesa afastar cobrança de falta e bateu rasteiro. A bola foi no canto esquerdo de Marcelo Lomba, que não alcançou.
Aos 18, o Palmeiras ficou com um homem a mais quando Vilar cometeu falta dura em Vitor Roque e recebeu o segundo amarelo. Neste momento, Abel também fez uma série de mudanças e colocou titulares em campo. O time ensaiou uma melhora e uma dividida de Jefferson Nem com Allan foi revisada para possível pênalti, mas nada marcado. Nos minutos finais, o Alviverde tentou pressionar, mas sem sucesso.
O que vem por aí?
O Palmeiras, agora, volta suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo será contra o Vitória, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada. O Botafogo-SP, por sua vez, entrará em campo só no sábado (7), pelo Paulistão, para enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP 1 X 0 PALMEIRAS
6ª RODADA - PAULISTÃO
📆 Data e horário: domingo, 1° de fevereiro de 2026, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)
⚽ Gols: Leandro Maciel (4'/2°T) (1x0)
🟨 Cartão amarelo: Leandro Maciel, Matheus Sales, Hygor, Vilar (BOT); Larson, Sosa (PAL)
🟥 Cartão vermelho: Vilar (BOT)
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales (Morelli), Rafael Gava (Márcio Maranhão) e Jefferson Nem (Jonathan); Hygor (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Carlos Eduardo).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti (Andreas Pereira) e Jefté; Emiliano Martínez, Larson (Marlon Freitas) e Erick Belé (Flaco López); Riquelme (Allan), Luighi (Ramón Sosa) e Vitor Roque.
