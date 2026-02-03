Em busca de respostas, Abel deve escalar Palmeiras com força máxima no Brasileirão

Em meio a um período de oscilação do Palmeiras e um futebol que não convence, o técnico Abel Ferreira deve deixar os testes do Campeonato Paulista de lado para entrar em campo com força máxima nesta quarta-feira (4) para enfrentar o Vitória, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Abel evita desculpas em derrota do Palmeiras e cobra reforços: 'Se tem saídas, tem que ter entradas'

O Verdão buscará sua primeira vitória no Nacional, após estrear com empate contra o Atlético-MG. O jogo não servirá apenas para pontuar neste início de campeonato, mas também para tentar acalmar os ânimos dos torcedores. Até aqui, foram sete jogos em 2026, com apenas duas derrotas, mas o bom futebol não vem se fazendo presente e os testes de Abel também não surtem efeito.

O português, aliás, pediu publicamente por reforços no final de semana. Segundo o treinador, a conta é simples: se tem saídas, tem que ter entradas. No entanto, a diretoria alviverde segue tímida no mercado de transferências e contratou apenas o volante Marlon Freitas e também não tem nenhum nome engatilhado.

continua após a publicidade

Como mandante, o Palmeiras está invicto há 17 jogos, sendo 13 vitórias e quatro empates desde agosto de 2025, marca que não era atingida desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando obteve 33 partidas de invencibilidade em casa, com 26 vitórias e sete empates.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Sosa; Flaco López e Vitor Roque.

+ Aposte na vitória do Palmeiras contra o Vitória pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.