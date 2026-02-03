Palmeiras mira retorno de Evangelista, e Piquerez admite início instável de temporada

O Palmeiras segue a preparação para o duelo contra o Vitória, nesta terça-feira (3), pela estreia da equipe como mandante na atual edição do Brasileirão. O elenco realizou ativação muscular e, posteriormente, foi a campo para dinâmicas comandadas por Abel Ferreira. Por fim, a comissão técnica promoveu um trabalho recreativo.

Lucas Evangelista, recuperado de lesão que o afastou da reta final da última temporada, voltou a treinar normalmente com o restante do grupo e deve ser novidade na lista de relacionados para o duelo diante do Vitória, na Arena Barueri.

O jovem Figueiredo, por sua vez, cumpriu cronograma separado do elenco, sob supervisão de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O clube não atualizou a condição física do meio-campista Felipe Anderson nem a do atacante Paulinho.

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. Na estreia, a equipe de Abel Ferreira empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, fora de casa, com gols de Flaco López e Vitor Roque.

Piquerez admite instabilidade

Um dos líderes do atual elenco do Palmeiras, Piquerez admitiu que a equipe vive "altos e baixos" neste início de temporada. São quatro vitórias e duas derrotas no Campeonato Paulista, uma delas a pior desde que Abel Ferreira assumiu o comando do time, ainda em 2020.

- Completamos o primeiro mês de treinos desde que voltamos. Sabemos que o calendário é muito corrido, então tivemos praticamente sete dias para treinar e já estamos jogando. Sabemos que tivemos um começo de temporada com altos e baixos, alguns resultados que não queríamos e outros que sim. Estamos em um período de achar o nosso rendimento jogo a jogo e de ter uma sequência positiva, que, infelizmente, ainda não conseguimos. Somos o segundo colocado no Campeonato Paulista, estamos em boa posição, ainda faltam duas rodadas. Vamos tentar brigar para fechar com o nosso primeiro objetivo, que é o primeiro lugar. Amanhã temos o nosso primeiro jogo do Brasileiro em casa e esperamos fazer os três pontos - disse Piquerez.

- Sabemos que, na teoria, somos favoritos contra o Vitória, que tem um time forte também. No ano passado, não conseguimos ganhar deles aqui em casa, então sabemos que vai ser um jogo muito brigado, muito disputado, mas espero que, com o apoio de nossa torcida em casa, consigamos fazer um grande jogo, um bom espetáculo e coroar isso com os três pontos, que é o mais importante - completou.

Piquerez durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

