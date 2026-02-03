menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras anuncia empréstimo de Veiga ao América: 'Até logo'

Meia assinou contrato válido por uma temporada com o clube mexicano e deixou em aberto um eventual retorno

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 03/02/2026
12:48
Veiga com as taças que conquistou pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)
Veiga com as taças que conquistou pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras oficializou a saída de Raphael Veiga nesta terça-feira (3), que foi emprestado ao América, do México, por uma temporada. O clube mexicano terá opção de compra em definitivo ao fim do vínculo.

+ Em busca de respostas, Abel deve escalar Palmeiras com força máxima no Brasileirão

Nas redes sociais, o Palmeiras se despediu do jogador com um "até logo". Veiga é o maior artilheiro do clube no século, com 109 gols marcados.

- Ídolo, multicampeão e verdadeiro representante da #FamíliaPalmeiras dentro de campo, Raphael Veiga segue rumo ao México por empréstimo até o fim desta temporada. Até logo, Veiguinha - publicou o clube.

O Palmeiras não receberá compensação financeira pelo empréstimo. O América será responsável pelo pagamento integral do salário do meia durante o período do contrato.

Veiga deixa o Palmeiras como um dos maiores artilheiros do século, com 109 gols, além de liderar o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meio-campista também integra o grupo dos 10 maiores campeões da história do clube, com 11 títulos, incluindo duas taças da Copa Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

Em suas redes sociais, o camisa 23 também deixou em aberto uma eventual volta ao Palmeiras ao término de sua passagem pelo México.

- Meu último chute numa bola de futebol, como jogador profissional, vai ser vestindo a camisa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque - afirmou Veiga.

Títulos de Veiga pelo Palmeiras

  • Libertadores (2020 e 2021)
  • Brasileirão (2022 e 2023)
  • Copa do Brasil (2020)
  • Supercopa do Brasil (2020)
  • Recopa Sul-Americana (2022)
  • Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024)

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras contra o Vitória! Clique aqui e saiba mais!

