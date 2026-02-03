Palmeiras anuncia empréstimo de Veiga ao América: 'Até logo'

O Palmeiras oficializou a saída de Raphael Veiga nesta terça-feira (3), que foi emprestado ao América, do México, por uma temporada. O clube mexicano terá opção de compra em definitivo ao fim do vínculo.

continua após a publicidade

+ Em busca de respostas, Abel deve escalar Palmeiras com força máxima no Brasileirão

Nas redes sociais, o Palmeiras se despediu do jogador com um "até logo". Veiga é o maior artilheiro do clube no século, com 109 gols marcados.

- Ídolo, multicampeão e verdadeiro representante da #FamíliaPalmeiras dentro de campo, Raphael Veiga segue rumo ao México por empréstimo até o fim desta temporada. Até logo, Veiguinha - publicou o clube.

continua após a publicidade

O Palmeiras não receberá compensação financeira pelo empréstimo. O América será responsável pelo pagamento integral do salário do meia durante o período do contrato.

Veiga deixa o Palmeiras como um dos maiores artilheiros do século, com 109 gols, além de liderar o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meio-campista também integra o grupo dos 10 maiores campeões da história do clube, com 11 títulos, incluindo duas taças da Copa Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

continua após a publicidade

Em suas redes sociais, o camisa 23 também deixou em aberto uma eventual volta ao Palmeiras ao término de sua passagem pelo México.

- Meu último chute numa bola de futebol, como jogador profissional, vai ser vestindo a camisa do Palmeiras, dentro do Allianz Parque - afirmou Veiga.

Títulos de Veiga pelo Palmeiras

Libertadores (2020 e 2021)

Brasileirão (2022 e 2023)

Copa do Brasil (2020)

Supercopa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2022)

Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras😑

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras contra o Vitória! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.