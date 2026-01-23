Palmeiras oficializa saída de Facundo Torres

O Palmeiras oficializou, no início da tarde desta sexta-feira (23), a saída de Facundo Torres. O atacante uruguaio será o novo reforço do Austin FC, dos Estados Unidos, com contrato válido até o fim da temporada 2029/30.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Palmeiras irá receber 9,5 milhões de dólares pela transferência de Facundo Torres, que deixa o clube após um ano. Ao todo, ele disputou 61 partidas, com dez gols e cinco assistências.

O Austin FC, inclsuive, já anunciou a nova contração nas redes sociais. O clube norte-americano adquiriu 100% dos direitos econômicos do atacante.

O Palmeiras se despediu de Facundo Torres nas redes sociais e desejou sucesso nos próximos desafios de sua carreira: "boa sorte e sucesso nos próximos desafios, Facu".

Mesmo após terminar a temporada em baixa, Facundo Torres recebeu apoio do técnico Abel Ferreira, que afirmou contar com o jogador em 2026, em entrevista à TV do clube após a renovação contratual.

A comissão técnica, em conjunto com a direção de futebol, entretanto, entendeu a venda como uma oportunidade de mercado e também como forma de recuperar, ao menos parcialmente, o valor investido em Facundo.

Facundo Torres, ex-jogador do Palmeiras, foi anunciado oficialmente pelo Austin FC, dos Estados Unidos (Foto: Reprodução)

