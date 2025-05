Leila diz que críticas a Xaud são ‘preconceito’ e o compara com sua ascensão no Palmeiras

Uma das 10 presidentes de clubes que avalizou a candidatura de Samir Xaud para o comando da CBF, Leila Pereira, do Palmeiras, defendeu neste domingo (25) o candidato oriundo da Federação de Roraima. A dirigente do Palmeiras classificou como preconceituosas as críticas a Samir feitas com base em seu estado de origem. Leila ainda o comparou com seu próprio caso no clube paulista: "Diziam que eu seria uma desgraça, e a minha gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras".

Leila Pereira foi uma das primeiras dirigentes de clubes a comparecer à sede da CBF para a eleição que acontece neste domingo. Candidato único, Samir Xaud será eleito e empossado ainda ao longo do dia.

— Eu vou falar uma coisa pra vocês: quando vocês falam que (Samir Xaud) é um candidato de uma federação não muito expressiva, isso é preconceito. E eu vou fazer uma analogia com a minha história. É um preconceito — disse Leila Pereira.

— Quando eu apareci no futebol, quando eu fui eleita presidente do Palmeiras… E eu não sou do mundo do futebol. Uma mulher, a única mulher presidente de um clube de futebol na América do Sul, todos falaram. E os que não falaram pensaram: Não pode falar, não é?. “O que uma mulher está pensando em se candidatar em um clube tão grande?”, “Vai ser uma desgraça”, “Ela não entende de futebol”, “Ela não sabe nem o que é bola”. Gente, o Palmeiras, na minha gestão, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Na minha gestão, nós fizemos as maiores vendas da história do futebol. Na minha gestão, nós conseguimos uma receita de quase R$ 1,3 bilhão, a maior da história. E essa mulher, que a grande maioria falou que seria uma rainha da Inglaterra, foi decisiva — considerou a presidente do Palmeiras.

Ela também fez críticas aos clubes que prometem um boicote à eleição e que, entre outras coisas, pedem uma maior participação nas decisões da CBF, o que inclui mudança no estatuto da entidade.

— Esses clubes deveriam se entender entre eles. Antes de pensar em mudar o estatuto da CBF, nós precisamos nos entender. Assim que fui eleita para o meu primeiro mandato, nós tentamos implantar a Liga, e até hoje não conseguimos. É porque a CBF não quis? Não, é porque na hora H metade dos clubes foi para um lado, e metade para outro — disparou, em referência à criação da Libra e da LFU.