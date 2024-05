(Foto: Cesar Greco / Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 00:30 • São Paulo (SP)

Com rumores de insatisfação no elenco do Palmeiras, Abel Ferreira foi direto após a vitória sobre o Independiente del Valle e disse não querer jogadores acomodados com a reserva.

- Jogador que jogue comigo e que fique satisfeito por estar fora, eu troco. Se fizer parte do meu elenco e ficar satisfeito por estar fora, não quero no Palmeiras. Era o que eu fazia quando jogava. Ficava com uma p... asia quando não jogava - declarou o treinador na coletiva.

O assunto veio à tona no Palmeiras após Rony admitir que não gosta de ser uma das opções no banco de reservas. Contudo, o atacante garantiu que sempre estará à disposição do técnico Abel Ferreira, independentemente da situação

Com a saída de Endrick ao Real Madrid e diversos jogadores sendo convocados para a disputa da Copa América, Abel reconheceu a necessidade em reformular o elenco, e pediu apoio à diretoria para realizar as mudanças no grupo.

Abel conversando com Lázaro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Vamos ter que reformular, mas adoro isso. Espero que a direção me acompanhe nesta reformulação. Para manter a motivação é necessária esta reformulação - comentou.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INDEPENDIENTE DEL VALLE

LIBERTADORES - 5ª RODADA - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Alexis Herrera

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gomez e Piquerez; Zé Rafael e Richard Rios; Estêvão, Lázaro, Endrick e Flaco López

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Gandolfi)

Moises Ramírez; Anthony Landazuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Matias Fernandez; Cristian Zabala, Joao Ortiz e Patrik Mercado; Kendry Páez, Michael Hoyos e Júnior Sornoza.