O Palmeiras venceu o Independiente del Valle por 2 a 1, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Richard Ríos e Gustavo Gómez marcaram os gols do Verdão no Allianz Parque, e Lautaro Díaz descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 13 pontos e não apenas garante vaga às oitavas de final da Libertadores, como também assegura o primeiro lugar no Grupo F. O Del Valle possui quatro pontos, assim como o San Lorenzo e o Liverpool-URU.

Com a paralisação do Brasileirão, o próximo compromisso do Palmeiras de Abel Ferreira será no dia 23 de maio, contra o Botafogo-SP, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INDEPENDIENTE DEL VALLE

LIBERTADORES - 5ª RODADA - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Gols: Richard Ríos e Gustavo Gómez / Lautaro Díaz

🟨 Árbitro: Alexis Herrera

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gomez e Piquerez; Zé Rafael e Richard Rios; Estêvão, Lázaro, Endrick e Flaco López

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Gandolfi)

Moises Ramírez; Anthony Landazuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Matias Fernandez; Cristian Zabala, Joao Ortiz e Patrik Mercado; Kendry Páez, Michael Hoyos e Júnior Sornoza.