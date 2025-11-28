Felipão, sobre Abel Ferreira: 'O maior ídolo do Palmeiras é o Abel'

Ex-treinador do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Felipão conversou com o Lance! nesta quarta-feira (26), em um evento organizado pelo banco UBS. Campeão da Libertadores pelo clube, o atual coordenador técnico do Grêmio foi questionado se Abel Ferreira pode ser colocado na prateleira de ídolos do Alviverde.

Antes de responder, Felipão ressaltou que enxerga o Palmeiras como um clube muito grande, que mesmo antes de ele chegar ao Alviverde, a equipe já possuía muitas glórias.

- Na minha opinião, tirando alguns técnicos, Oswaldo Brandão, outros técnicos e tal, Rubens Minelli, o maior ídolo do Palmeiras é o Abel. Deve ser considerado pela torcida e por todos, por todos nós que somos um pouquinho palmeirenses - disse Felipão.

Além de colocar o treinador português como um dos maiores ídolos da história do Verdão, o ex-comandante da equipe também explicou que, para ele, os técnicos precisam conquistar títulos para serem lembrados.

- Tem que ganhar título. Se não ganhar título, esqueça. Resultado, eu sou técnico e falo isso, que acho que o resultado é muito mais do que qualquer outra coisa. Tem que conseguir fazer alguma coisa por tudo. E o Abel tem 10, 11 títulos já, se não me engano - completou.

Kaká, Cafu e Felipão em evento organizado pelo banco UBS. (Foto: Divulgação/UBS)

A entrevista com Luiz Felipe Scolari foi realizada no hotel Rosewood, em São Paulo. O comandante do penta foi ao evento após ser convidado para participar de um painel organizado pelo banco suíço UBS, que também contou com a presença de Tarcísio de Freitas, Kaká, Cafu e muitas outras personalidades importantes do meio econômico. Ao todo, o evento UBS WM LatAm Summit durou dois dias e contou com mais de 20 painéis.