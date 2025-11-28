LIMA (PER) - Torcedores de Palmeiras e Flamengo, presentes em Lima para a final da Copa Libertadores no próximo sábado (28), têm que superar alguns desafios durante a estadia na capital peruana. Entre eles, o trânsito intenso, a presença de batedores de carteira e um policiamento que se mostra distinto em diferentes regiões da cidade.

Devido à longa extensão territorial de Lima, maior que as de São Paulo e Rio de Janeiro, os pontos oficiais da Conmebol espalhados pela capital acabam ficando distantes uns dos outros. O trânsito e a falta de sinalização — principalmente de placas e semáforos — tornam a locomoção ainda mais lenta. Um percurso de aproximadamente 5 km, na região central, chega a levar entre 45 e 60 minutos, a depender do horário de partida.

Para driblar as adversidades, as delegações de Palmeiras e Flamengo contam com escolta especial da polícia de Lima para resguardar os trajetos pela capital. Os torcedores, por sua vez, recorrem a carros de aplicativo, transporte público, muitas vezes ilegal, e até mesmo patinetes, já que a cidade é plana na maior parte de sua extensão.

A locomoção pública em Lima, inclusive, é alvo de críticas da população e de investigação pelos órgãos responsáveis. Entre janeiro e fevereiro de 2024, mais de 4.400 veículos que circulavam irregularmente foram autuados, segundo dados do governo peruano.

Furtos durante festa da torcida

No bairro de Barranco, reduto alviverde na capital dias antes da decisão da Libertadores, torcedores relataram à reportagem furtos de materias, incluindo eletrônicos, documentos e até mesmo roupas.

- Estava bebendo com dois amigos meus, no meio da torcida, muita fez... quando fui abrir a mala para pegar a carteira, já tinha ido, assim como meu fone de ouvido. Graças a Deus o celular estava no meu bolso - afirmou um torcedor do Palmeiras, que preferiu não ser identificado.

De acordo com dados da Polícia Nacional do Peru, quase 60 mil casos de roubo comum foram registrados em 2024 apenas na região metropolitana. A orientação para brasileiros em caso de problemas é comparecer à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência, apesar da baixa probabilidade de recuperação dos itens.

Torcedores do Palmeiras reunidos no bairro de Barranco, em Lima, capital do Peru (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Policiamento para torcedores de Palmeiras e Flamengo

Em pontos oficiais da Conmebol ou em locais adotados por ambas as torcidas em Lima, o policiamento é amplo e pouco truculento, com perímetros bem definidos e seguros. A fan fest é um dos principais pontos de atenção, com revista reforçada e diversas limitações de produtos na entrada.

No restante da cidade, o policiamento é escasso, principalmente nas regiões mais distantes do centro. A situação fez com que os torcedores se reunissem em bairros nobres da capital, em uma divisão orgânica, com flamenguistas concentrados em Miraflores e palmeirenses em San Isidro, mesmo bairro em que a delegação está hospedada, além de Barranco.