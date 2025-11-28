Mudança de Abel em palco da final é 'virada de chave' para o Palmeiras na Libertadores
Flaco López e Vitor Roque atuaram juntos como titulares pela primeira vez na goleada sobre o Universitario, em agosto, no Estádio Monumental U
LIMA (PER) - O crescimento do Palmeiras no segundo semestre passou diretamente por uma mudança de Abel Ferreira. Entre alterações na escalação e na formatação da equipe, o treinador decidiu escalar Vitor Roque e Flaco López como dupla de ataque justamente no Estádio Monumental U, palco da final da Libertadores contra o Flamengo.
À época, ainda em agosto e na partida de ida das oitavas de final da competição continental, Roque e Flaco iniciaram sua primeira partida juntos, na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, que encaminhou a classificação às quartas de final da competição.
Logo na primeira vez em que atuaram juntos, dois gols saíram dos pés de Flaco López e um de Vitor Roque, enquanto o zagueiro Gustavo Gómez, em cobrança de pênalti, deu números finais ao confronto.
Desde então, são 17 partidas de parceria, uma disputa pelo título brasileiro com o Flamengo que se tornou mais distante com os resultados acumulados nas últimas rodadas e o sonho da glória eterna, que transformaria o Palmeiras no primeiro tetracampeão do país.
Juntos, Flaco López e Vitor Roque somam 21 gols e oito assistências em 17 jogos. O camisa 9 precisa de 77 minutos para participar de um gol pelo Palmeiras, enquanto seu parceiro de ataque necessita de 120 minutos.
Números de Vitor Roque
- 17 jogos
- 13 gols
- 5 assistências
- 77 minutos para participar de gol
- 3.7 finalizações por jogo (1.7 no gol)
- 4.8 finalizações para marcar
- 5 grandes chances criadas
- 20 passes decisivos (1.2 por jogo)
- 58% de conversão em grandes chances
- 43% de eficiência nos duelos
- 3.1 faltas sofridas por jogo
*Dados retirados do site Sofascore
Números de Flaco López
- 17 jogos
- 9 gols
- 3 assistências
- 120 minutos para participar de gol
- 3.8 finalizações por jogo (1.6 no gol)
- 7.2 finalizações para marcar
- 6 grandes chances criadas
- 26 passes decisivos (1.5 por jogo)
- 36% de conversão em grandes chances
- 48% de eficiência nos duelos
- 2.0 faltas sofridas por jogo
*Dados retirados do site Sofascore
Jogos com Flaco e Roque como titulares juntos pelo Palmeiras
- Universitario 0-4 Palmeiras (14/08) - Libertadores
- Botafogo 0-1 Palmeiras (17/08) - Brasileirão
- Palmeiras 0-0 Universitario (21/08) - Libertadores
- Palmeiras 3-0 Sport (25/08) - Brasileirão
- Corinthians 1-1 Palmeiras (31/08) - Brasileirão
- Palmeiras 4-1 Internacional (13/09) - Brasileirão
- River Plate 1-2 Palmeiras (17/09) - Libertadores
- Palmeiras 3-1 River Plate (24/09) - Libertadores
- Bahia 1-0 Palmeiras (28/09) - Brasileirão
- Palmeiras 3-0 Vasco (01/10) - Brasileirão
- São Paulo 2-3 Palmeiras (05/10) - Brasileirão
- Flamengo 3-2 Palmeiras (19/10) - Brasileirão
- LDU 3-0 Palmeiras (23/10) - Libertadores
- Palmeiras 0-0 Cruzeiro (26/10) - Brasileirão
- Palmeiras 4-0 LDU (30/10) - Libertadores
- Palmeiras 2-0 Santos (06/11) - Brasileirão
- Mirassol 2-1 Palmeiras (09/11) - Brasileirão
