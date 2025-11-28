LIMA (PER) - O crescimento do Palmeiras no segundo semestre passou diretamente por uma mudança de Abel Ferreira. Entre alterações na escalação e na formatação da equipe, o treinador decidiu escalar Vitor Roque e Flaco López como dupla de ataque justamente no Estádio Monumental U, palco da final da Libertadores contra o Flamengo.

continua após a publicidade

+ Andreas Pereira vive renascimento no Palmeiras após erro decisivo em final

À época, ainda em agosto e na partida de ida das oitavas de final da competição continental, Roque e Flaco iniciaram sua primeira partida juntos, na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, que encaminhou a classificação às quartas de final da competição.

Logo na primeira vez em que atuaram juntos, dois gols saíram dos pés de Flaco López e um de Vitor Roque, enquanto o zagueiro Gustavo Gómez, em cobrança de pênalti, deu números finais ao confronto.

continua após a publicidade

Desde então, são 17 partidas de parceria, uma disputa pelo título brasileiro com o Flamengo que se tornou mais distante com os resultados acumulados nas últimas rodadas e o sonho da glória eterna, que transformaria o Palmeiras no primeiro tetracampeão do país.

Juntos, Flaco López e Vitor Roque somam 21 gols e oito assistências em 17 jogos. O camisa 9 precisa de 77 minutos para participar de um gol pelo Palmeiras, enquanto seu parceiro de ataque necessita de 120 minutos.

continua após a publicidade

+ Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Números de Vitor Roque

17 jogos 13 gols 5 assistências 77 minutos para participar de gol 3.7 finalizações por jogo (1.7 no gol) 4.8 finalizações para marcar 5 grandes chances criadas 20 passes decisivos (1.2 por jogo) 58% de conversão em grandes chances 43% de eficiência nos duelos 3.1 faltas sofridas por jogo

*Dados retirados do site Sofascore

Flaco López e Vitor Roque foram escalados como dupla por Abel Ferreira na equipe titular pela primeira diante do Universitario, em Lima, cidade que recebe a decisão da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Flaco López

17 jogos 9 gols 3 assistências 120 minutos para participar de gol 3.8 finalizações por jogo (1.6 no gol) 7.2 finalizações para marcar 6 grandes chances criadas 26 passes decisivos (1.5 por jogo) 36% de conversão em grandes chances 48% de eficiência nos duelos 2.0 faltas sofridas por jogo

*Dados retirados do site Sofascore

Jogos com Flaco e Roque como titulares juntos pelo Palmeiras