menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Mudança de Abel em palco da final é 'virada de chave' para o Palmeiras na Libertadores

Flaco López e Vitor Roque atuaram juntos como titulares pela primeira vez na goleada sobre o Universitario, em agosto, no Estádio Monumental U

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
Enviado especial
Dia 28/11/2025
11:15
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

LIMA (PER) - O crescimento do Palmeiras no segundo semestre passou diretamente por uma mudança de Abel Ferreira. Entre alterações na escalação e na formatação da equipe, o treinador decidiu escalar Vitor Roque e Flaco López como dupla de ataque justamente no Estádio Monumental U, palco da final da Libertadores contra o Flamengo.

continua após a publicidade

+ Andreas Pereira vive renascimento no Palmeiras após erro decisivo em final

À época, ainda em agosto e na partida de ida das oitavas de final da competição continental, Roque e Flaco iniciaram sua primeira partida juntos, na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, que encaminhou a classificação às quartas de final da competição.

Logo na primeira vez em que atuaram juntos, dois gols saíram dos pés de Flaco López e um de Vitor Roque, enquanto o zagueiro Gustavo Gómez, em cobrança de pênalti, deu números finais ao confronto.

continua após a publicidade

Desde então, são 17 partidas de parceria, uma disputa pelo título brasileiro com o Flamengo que se tornou mais distante com os resultados acumulados nas últimas rodadas e o sonho da glória eterna, que transformaria o Palmeiras no primeiro tetracampeão do país.

Juntos, Flaco López e Vitor Roque somam 21 gols e oito assistências em 17 jogos. O camisa 9 precisa de 77 minutos para participar de um gol pelo Palmeiras, enquanto seu parceiro de ataque necessita de 120 minutos.

continua após a publicidade

+ Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Números de Vitor Roque

  1. 17 jogos
  2. 13 gols
  3. 5 assistências
  4. 77 minutos para participar de gol
  5. 3.7 finalizações por jogo (1.7 no gol)
  6. 4.8 finalizações para marcar
  7. 5 grandes chances criadas
  8. 20 passes decisivos (1.2 por jogo)
  9. 58% de conversão em grandes chances
  10. 43% de eficiência nos duelos
  11. 3.1 faltas sofridas por jogo

*Dados retirados do site Sofascore

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Flaco López e Vitor Roque foram escalados como dupla por Abel Ferreira na equipe titular pela primeira diante do Universitario, em Lima, cidade que recebe a decisão da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Flaco López

  1. 17 jogos
  2. 9 gols
  3. 3 assistências
  4. 120 minutos para participar de gol
  5. 3.8 finalizações por jogo (1.6 no gol)
  6. 7.2 finalizações para marcar
  7. 6 grandes chances criadas
  8. 26 passes decisivos (1.5 por jogo)
  9. 36% de conversão em grandes chances
  10. 48% de eficiência nos duelos
  11. 2.0 faltas sofridas por jogo

*Dados retirados do site Sofascore

Jogos com Flaco e Roque como titulares juntos pelo Palmeiras

  1. Universitario 0-4 Palmeiras (14/08) - Libertadores
  2. Botafogo 0-1 Palmeiras (17/08) - Brasileirão
  3. Palmeiras 0-0 Universitario (21/08) - Libertadores
  4. Palmeiras 3-0 Sport (25/08) - Brasileirão
  5. Corinthians 1-1 Palmeiras (31/08) - Brasileirão
  6. Palmeiras 4-1 Internacional (13/09) - Brasileirão
  7. River Plate 1-2 Palmeiras (17/09) - Libertadores
  8. Palmeiras 3-1 River Plate (24/09) - Libertadores
  9. Bahia 1-0 Palmeiras (28/09) - Brasileirão
  10. Palmeiras 3-0 Vasco (01/10) - Brasileirão
  11. São Paulo 2-3 Palmeiras (05/10) - Brasileirão
  12. Flamengo 3-2 Palmeiras (19/10) - Brasileirão
  13. LDU 3-0 Palmeiras (23/10) - Libertadores
  14. Palmeiras 0-0 Cruzeiro (26/10) - Brasileirão
  15. Palmeiras 4-0 LDU (30/10) - Libertadores
  16. Palmeiras 2-0 Santos (06/11) - Brasileirão
  17. Mirassol 2-1 Palmeiras (09/11) - Brasileirão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias