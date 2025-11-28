Europeus exaltam campanha de Palmeiras e Flamengo na Libertadores

O jornal espanhol "As" publicou nesta semana uma análise repleta de elogios sobre Palmeiras e Flamengo, finalistas da Libertadores 2025. Segundo a publicação, a decisão entre os rivais brasileiros em Lima reflete não apenas o domínio esportivo recente, mas também a excelência administrativa, financeira e estrutural dos dois clubes — fatores que, para o veículo, explicam o sucesso contínuo dentro e fora de campo.

O "As" destaca que Palmeiras e Flamengo vivem uma década de hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. O clube carioca chegou a quatro das últimas seis finais da Libertadores, enquanto o paulista disputou três das últimas sete, com dois títulos para cada lado.

No Brasileirão, o Alviverde empilhou títulos (2016, 2018, 2022 e 2023), enquanto o Rubro-Negro venceu o campeonato em 2019 e 2020, e está com o título da edição atual bem encaminhado.

O jornal aponta também o trabalho dos treinadores: Abel Ferreira, responsável por consolidar o projeto vitorioso do Palmeiras, e Filipe Luís, que assumiu o Flamengo em 2024 e rapidamente recolocou o time no topo.

Investimentos de nível europeu

A matéria também ressalta o poder financeiro de ambos os clubes, citando contratações como Vitor Roque, que deixou o Barcelona rumo ao Palmeiras por 25 milhões de euros, e Samuel Lino, adquirido pelo Flamengo por 22 milhões de euros.

Segundo especialistas ouvidos pelo AS, o domínio da dupla passa por dois pilares: tamanho econômico e organização.

Com finanças equilibradas, estruturas fortalecidas e forte uso das categorias de base, os clubes ampliaram receitas, reduziram custos e criaram elencos altamente competitivos.

Receitas em alta e diferentes modelos de negócio

O Flamengo superou a marca dos 160 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) de receita anual nos últimos anos e pode ultrapassar 320 milhões de euros (pouco mais de R$ 2 bilhões) nesta temporada — impulsionado pelo contrato milionário com a Betano - nova patrocinadora master do clube.

O Palmeiras segue trajetória similar e deve alcançar 300 milhões de euros (perto de R$ 1,9 bilhão) em 2025, com forte dependência das vendas de jovens: desde 2021, foram 225 milhões de euros faturados só com atletas formados na base.

Estratégias de mercado destacadas pelo "As"

Segundo o jornal, enquanto o Flamengo maximiza receitas com TV e patrocínios, o Palmeiras aposta na fidelização do torcedor, com destaque para o Avanti, o Allianz Parque e a fintech Palmeiras Pay, que já alcançou 160 mil contas abertas.

Flamengo e Palmeiras vão disputar a final da Libertadores (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.

Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".

A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.

Palpitômetro dos jornalistas

Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo José Illan - Empate por 2 a 2 Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis) Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação) André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis) Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

