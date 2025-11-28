Rivaldo aponta favorito na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

O ex-jogador Rivaldo, campeão do mundo em 2002 e hoje embaixador da Betfair, apontou um favorito na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. A bola vai rolar para a decisão neste sábado (29), às 18h (Brasília), em Lima.

De acordo com o ex-jogador da Seleção Brasileira, existe um equilíbrio muito grande entre Palmeiras e Flamengo. Ainda assim, o craque apontou que o Rubro-Negro está um pouco a frente para levar a Glória Eterna.

- Acho que o Flamengo entra com mais favoritismo para a final, mas bem pouco. Está numa situação melhor, praticamente precisando de uma vitória para ser campeão brasileiro. Já o Palmeiras, teoricamente, o Abel Ferreira largou o Brasileirão para pensar só nessa final. Eles vão jogar tudo nessa final para justificar o ano - analisou Rivaldo, embaixador da Betfair.

Na comparação entre Palmeiras e Flamengo, Rivaldo apontou que o Rubro-Negro tem mais qualidades individuais, mas destacou o coletivo do time comandado por Abel Ferreira.

- O Flamengo é o time que tem mais elenco, mais jogadores, atletas com mais nome e histórico de conquistas. Já o entrosamento do Palmeiras é o diferencial da equipe, o treinador faz bom trabalho e tira o máximo dos jogadores. Mas falando somente de nomes, o Flamengo é mais forte. Acho que o time carioca tem uma pequena vantagem, mas isso não significa nada numa final. O Palmeiras pode ir lá, vencer e ser campeão - pontuou o ex-jogador da Seleção Brasileira.

Rivaldo apontou favoritismo na final entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Anderson Martins/Lancepress)

Final entre Palmeiras e Flamengo

Os clubes se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor.

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo já somam três conquistas. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, os dois gigantes decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

