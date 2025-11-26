Willian conta bastidores do pênalti decisivo em Grêmio x Palmeiras: 'Baita atitude'

A vitória do Grêmio diante do Palmeiras, nesta quarta-feira (25), na Arena, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, contou com um gesto solidário do atacante Carlos Vinicius e do meia-atacante Willian.

Segundo o camisa 88 do Tricolor, uma conversa para que Carlos Vinicius batesse o pênalti e seguisse na luta pela artilharia aconteceu, mas, em um gesto solidário, Willian cobrou para "retomar a confiança".

— Eu falei pro Vini (Carlos Vinicius) que ele poderia bater. Ele já está com 11 gols, aí eu falei faz esse e nos outros jogos faz 5 e 5 e você se torna o artilheiro do campeonato (risos). Aí eu dei risada, disse pra eu bater, pra ganhar confiança. Baita atitude dele e fico muito feliz com isso — conta Willian durante a zona mista.

Willian voltou a atuar após dois meses fora. A última partida havia sido em vinte e oito de setembro, no duelo contra o Vitória, na Arena do Grêmio. O jogador de trinta e sete anos fraturou o quinto metatarso do pé direito.

— Agradecer a Deus pela vitória e pelo gol. Por voltar a jogar futebol, fiquei seis semanas sem jogar, acho que mais, quase dois meses. É ruim para nós que sempre queremos jogar e desfrutar. Hoje pude voltar e ajudar o Grêmio com essa vitória — completou o atleta na saída do campo.

Carlos Vinicius marcou o segundo gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio no Brasileirão

O Grêmio ocupa a nona colocação no Brasileirão com 46 pontos em 36 partidas disputadas. O time soma 12 vitórias, 10 empates e 14 derrotas, com 42 gols marcados e 48 sofridos. A oscilação ao longo do campeonato, especialmente no setor defensivo, ajuda a explicar a distância para os primeiros colocados nesta reta final.



