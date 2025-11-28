Neto pede titularide de jogador na final entre Palmeiras x Flamengo: 'Camisa é sua'

Palmeiras e Flamengo vão decidir a final da Libertadores, neste sábado (30), em Lima, no Peru. No programa "Os Donos da Bola", da Band, o ex-jogador e apresentador Craque Neto pediu a titularidade de um jogador na decisão.

Abel Ferreira tem uma série de dúvidas para a decisão entre Palmeiras e Flamengo. Para Craque Neto, ele só não pode ter uma: Raphael Veiga.

- 374 jogos, 108 gols e 52 assistências. É tetracampeão paulista, bicampeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, Copa do Brasil. O Raphael Veiga é um dos melhores meias do Brasil nos últimos 10 anos, mas os caras arregaçaram com ele - começou o apresentador.

- De 13 decisões, ele fez gol em 11. Em um jogo desse de sábado, eu nem escolho. Veiga, a camisa é sua, me ajuda aí - completou Craque Neto sobre a final entre Palmeiras x Flamengo.

Craque Neto avaliou a disputa entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores (Foto: Reprodução Band)

Final entre Palmeiras e Flamengo

Os clubes se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor.

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo já somam três conquistas. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, os dois gigantes decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

