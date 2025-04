Pelo grupo do Palmeiras, Bolívar vence Sporting Cristal e assume a vice-liderança

Pelo Grupo G da Libertadores, o mesmo do Palmeiras, o Bolívar, da Bolívia, conquistou uma vitória expressiva e convincente ao superar o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira (9), e marcou a recuperação do time boliviano após a derrota sofrida na rodada de abertura da competição, quando enfrentou o Cerro Porteño, do Paraguai.

Com o resultado positivo conquistado diante de sua torcida, atuando na altitude de La Paz, o Bolívar somou seus primeiros três pontos na tabela de classificação do grupo e assumiu provisoriamente a segunda colocação da chave. Apesar de igualar-se ao Cerro Porteño em número de pontos, o time boliviano leva vantagem nos critérios de desempate, como saldo de gols, e por isso ocupa uma posição acima do adversário paraguaio na classificação parcial. O Palmeiras, com seis pontos, é o líder.

Desde o início do confronto, ficou evidente a intenção do Bolívar de impor seu ritmo de jogo e buscar o gol o quanto antes. Jogando com intensidade, o time da casa pressionou e logo aos 9 minutos da etapa inicial conseguiu uma penalidade máxima a seu favor. Yomar Rocha, em jogada individual, foi derrubado dentro da grande área, o que levou o árbitro a marcar o pênalti. Na cobrança, Fábio Gomes abriu o placar para os bolivianos.

Ainda na primeira etapa, aos 44 minutos, o Bolívar ampliou a vantagem. Em jogada trabalhada, Ramiro Vaca recebeu livre na entrada da área, ajeitou o corpo e finalizou com precisão no canto do goleiro adversário, balançando as redes.

Na volta do intervalo, o panorama da partida permaneceu o mesmo. O Bolívar seguiu dominando as ações e manteve o controle da posse de bola e da intensidade ofensiva. Aos 12 minutos do segundo tempo, Ramiro Vaca voltou a marcar. O meio-campista boliviano foi acionado na intermediária ofensiva, driblou o marcador com um belo movimento e soltou um potente chute de longa distância, colocando a bola no ângulo e marcando um golaço, o terceiro do Bolívar na partida, selando de forma definitiva a vitória da equipe mandante.

Com esse resultado, o Bolívar se fortalece na luta por uma das vagas às oitavas de final e mostra que pode ser um adversário competitivo dentro do Grupo G, especialmente quando atua em seus domínios, aproveitando a altitude de La Paz como trunfo. Já o Sporting Cristal, com a derrota, segue sem pontuar na competição e terá que buscar a reabilitação nas próximas rodadas para ainda sonhar com a classificação.

Na próxima rodada, o Bolívar recebe o Palmeiras, dia 24, enquanto o Sporting Cristal enfrenta o Cerro Porteño fora de casa.