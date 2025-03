Abel ganha novidade e tem dúvida na escalação do Palmeiras para final

O técnico Abel Ferreira possui apenas uma dúvida na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Corinthians, na noite da próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista.

Recuperado de cirurgia no ombro direito, Maurício voltou a treinar com o restante do elenco recentemente e estará à disposição da comissão técnica para o clássico. Com isso, o meio-campista disputa com o uruguaio Facundo Torres uma vaga entre os titulares.

Já o atacante Paulinho (cirurgia na perna), o zagueiro Gustavo Gómez (joelho) e o lateral-direito Marcos Rocha (problema muscular) seguem em tratamento com o Núcleo de Saúde e Perfomance (NSP) do clube e serão desfalque na final.

O restante da equipe, por sua vez, deve ser o mesmo que atuou na derrota no Allianz Parque. Assim, Murilo, que recentemente completou 150 partidas com a camisa alviverde, deve ser o capitão e, em caso de título, o encarregado de levantar a taça.

O zagueiro Murilo terminou a partida de ida contra o Corinthians, no Allianz Parque, como capitão do Palmeiras após a lesão do lateral-direito Marcos Rocha (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o jogo diante do Corinthians tem: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres (Maurício), Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (27), a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato.