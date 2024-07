Abel Ferreira x Daronco: técnico do Palmeiras tem histórico de reclamações contra árbitro

Abel Ferreira e Anderson Daronco (Fotos: César Greco / Palmeiras e Abner Dourado/AGIF)







Publicada em 18/07/2024 - 12:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira criticou Anderson Daronco após a derrota por 1 a 0 diante do Botafogo nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o treinador cobrou a arbitragem por "erros graves" durante a partida. No entanto, esta não é a primeira vez que o português expressa insatisfação com o árbitro gaúcho.

- Esses tipos de jogos são definidos em detalhes. Apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e disputado entre as equipes, a diferença foi a eficácia. Dar os parabéns aos nossos adversários que foram mais eficazes. Há erros que condicionam o desenrolar do jogo. Achei um jogo extremamente equilibrado. O detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. Há outros que eu não controlo. E eu pergunto: quais são os critérios? Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo - afirmou Abel após Botafogo x Palmeiras.

Quantas vezes Abel Ferreira criticou Daronco?

O técnico do Alviverde já acumula um histórico de reclamações contra Daronco. Não há muito tempo, no início deste mês, Abel Ferreira criticou a arbitragem do gaúcho após vitória no clássico contra o Corinthians, também pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Raphael Veiga foi expulso por agressão em Rodrigo Garro.

- Achei o Daronco extremamente rigoroso. Não o conhecia assim. Até porque ele é um árbitro que sabe que a parte física entra. Não foi uma agressão do Veiga na minha opinião. Há um comportamento do jogador deles para com o jogador nosso, Veiga vai e dá uma peitada. Na minha opinião, foi demasiado rigoroso - disse o português após o Dérbi.

Ainda este ano, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Abel ficou mais uma vez na bronca com Anderson Daronco. O treinador reclamou efusivamente de decisões do árbitro durante o confronto entre Palmeiras e Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e foi advertido com o cartão amarelo. Após a partida, contudo, o comandante palestrino não se pronunciou sobre o assunto.

Abel Ferreira ficou na bronca com Anderson Daronco durante Botafogo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Abel Ferreira também criticou Daronco em outras temporadas. No Brasileirão de 2022, em partida contra o Ceará, o técnico demonstrou grande insatisfação com a arbitragem à beira do campo e desabafou sobre seu comportamento após o jogo. O português afirmou que tentou se controlar, mas disse que "coisas dentro do campo que o tiram do sério". Houve, porém, elogio ao árbitro gaúcho depois de muitas reclamações.

- Fico triste porque estava tendo um comportamento no banco diferente. Estou tentando me controlar, para estar calmo. Mas acontecem coisas dentro do campo que me tiram do sério. Porque há muita coisa em jogo, há títulos, há dinheiro e, acima de tudo, há o nosso trabalho. Isso é o que mais me custa - disse Abel na época.

- Portanto, temos que passar a ação. Na última entrevista, eu disse que quero o campeonato decidido nas quatro linhas por duas equipes. Mas começo a ficar em dúvidas. Enfim, vamos continuar a fazer o que controlamos. Porque sinto uma mágoa dentro de mim, estou triste, porque este senhor é um dos melhores árbitros brasileiros. Para mim, é um dos melhores - completou o treinador do Palmeiras em julho de 2022.