Abel Ferreira cobra Daronco em derrota do Palmeiras para o Botafogo: ‘Erros graves’

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira reclamou de decisões de Daronco no jogo contra o Botafogo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 00:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira questionou duas decisões de Anderson Daronco na derrota para o Botafogo. Em coletiva, o comandante parabenizou o Alvinegro pelo triunfo, mas cobrou critério na arbitragem.

- Esses tipos de jogos são definidos em detalhes. Apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e disputado entre as equipes, a diferença foi a eficácia. Dar os parabéns aos nossos adversários que foram mais eficazes. Há erros que condicionam o desenrolar do jogo. Achei um jogo extremamente equilibrado. O detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. Há outros que eu não controlo. E eu pergunto: quais são os critérios? Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo.

Questionado sobre os lances polêmicos, Abel Ferreira citou uma falta de Alexander Barboza sobre Flaco López no início de jogo em que o centroavante teria condições de sair na cara de John. Além disso, o português citou uma cotovelada sofrida por Estêvão.

Com a derrota, o Palmeiras segue na vice-liderança com 33 pontos e viu o Botafogo ampliar sua vantagem na liderança e chegar aos 36 pontos. No sábado (20), o Verdão recebe o Cruzeiro em busca de uma reabilitação no Brasileirão.