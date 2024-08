Abel Ferreira reage às críticas no Palmeiras e exalta Leila Pereira: ‘Tenho orgulho de ser liderado por ela’

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 21:59 • Campinas (SP)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira utilizou a coletiva para rebater as críticas que sofreu após a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores. Neste sábado (24), o Verdão goleou o Cuiabá por 5 a 0 e chegou aos 44 pontos no Brasileirão, apenas dois atrás do líder Botafogo.

+ Estêvão comanda goleada, e Palmeiras amassa Cuiabá após eliminação na Libertadores

- Eu não sou essa máquina. Faço o melhor com o que tenho nas mãos. Uma coisa que tenho sorte é que tenho os jogadores de darem o melhor sempre e uma presidente. Você vê alguns dirigentes no Brasil, não são todos, que lideram tão bem como ela - afirmou Abel.

Na sequência, o treinador português aproveitou para elogiar a presidente Leila Pereira e afirmou sentir orgulho de ser liderado pela mandatária.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palharres/Lance!)

- Leila tem mais coragem do que muitos juntos dentro do clube para cada um fazer o que deve. Tenho orgulho de ser liderado por ela. Essa vitória hoje é todinha para ela – disse o treinador.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Após ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe comandada por Abel Ferreira visita o Athletico, na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.