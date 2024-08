Após a eliminação em duas competições, Felipe Anderson resgatou equilíbrio do Palmeiras

Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 21:08 • Campinas (SP)

O Palmeiras recebeu o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro em Campinas. A equipe comandada por Abel Ferreira emplacou goleada de 5 a 0 sobre o Dourado. A estrela da noite foi Estêvão, autor de dois gols na partida. O zagueiro Murilo abriu o placar do jogo e os demais tentos foram marcados por Maurício e Felipe Anderson.

O camisa 9 balançou as redes pela primeira vez a favor do Palmeiras e reforçou o equilíbrio da equipe ao conquistar o resultado desta noite de sábado (24) após ser eliminado da Libertadores, contra o Botafogo, e da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

– Uma coisa que é importante e senti na chegada é o equilíbrio de todos, todos sabem para onde estão indo. Infelizmente, nas últimas semanas, tivemos resultados que não estavam nos planos. É um clube equilibrado com os objetivos e passam isso para a gente, temos que colocar a cabeça no lugar, foram dias dolorosos, mas infelizmente é assim. Temos que erguer a cabeça, seguir trabalhando. Foi uma resposta para nós, colocarmos a gente na briga.– Palmeiras luta para vencer, em qualquer competição. Nosso objetivo é buscar jogo a jogo a vitória a todo custo e temos que concentrar para isso acontecer.

O que vem por aí?

No próximo domingo (1º), o Palmeiras visita o Athletico, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dia antes, o Cuiabá recebe o Criciúma, às 18h30 (de Brasília), pela mesma rodada e competição.