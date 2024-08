Estêvão comanda goleada, e Palmeiras amassa Cuiabá após eliminação na Libertadores

Palmeiras venceu o Cuiabá por 5 a 0 (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 20:25 • Campinas (SP) • Atualizada em 24/08/2024 - 21:36

Em uma das melhores atuações do futebol brasileiro nesta temporada, Estêvão marcou duas vezes e comandou a goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá por 5 a 0, neste sábado (10), no Estádio Brinco de Ouro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo e Maurício, na primeira etapa, e Felipe Anderson, aos 15 do segundo tempo, também anotaram para a equipe comandada por Abel Ferreira.

Após ser eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Verdão voltou a apresentar uma atuação sólida e encostou na liderança da competição. Com 44 pontos, o Palmeiras ocupa a terceira colocação, dois pontos atrás do rival carioca, que possui uma partida a menos.

Atuação de gala de Estevão

Um dia após ser convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira, Estêvão foi o grande destaque da vitória do Palmeiras. Autor de dois gols, um deles de pênalti, o jovem ainda distribuiu duas assistências na goleada por 5 a 0.

Com vantagem no marcador, Abel Ferreira optou preservar o jogador visando a reta final do Brasileirão, único título que o clube ainda disputa em 2024.

Estêvão foi o grande destaque da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá (Foto: Anderson Romao/AGIF)

O que vem por aí?

No próximo domingo (1º), o Palmeiras visita o Athletico, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dia antes, o Cuiabá recebe o Criciúma, às 18h30 (de Brasília), pela mesma rodada e competição.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CUIABÁ

BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado (24), às 18h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, SP;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano;

🚩 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.

⚽ Gols: Estêvão (2), Murilo, Felipe Anderson e Maurício

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Kaiky Naves, Murilo e Caio Paulista, Richard Ríos, Aníbal Moreno e Maurício; Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson.

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Railan, Marllon, B. Alves, Gabrieel e Tavares; Max, Lucas Mineiro e Denilson; Lucas Fernandes e Isidro Pitta.