O treinador português fez seu primeiro jogo como comandante do Alviverde justamente diante do Massa Bruta no dia 5 de novembro de 2020, quando venceu por 1 a 0, no Allianz Parque. Na oportunidade, as equipes disputavam o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil após o Palestra ter praticamente assegurado a vaga na fase seguinte com o 3 a 1 aplicado no primeiro duelo.