O Alviverde está em terceiro (caiu uma posição com o empate do Grêmio com o Fortaleza), com 44 pontos, enquanto o Braga é o quinto colocado (foi superado pelo Flamengo, que venceu o Bahia), com 42. Dessa forma, apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação. Na última rodada, a equipe de Abel Ferreira foi derrotada para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre. Já o time de Pedro Caixinha venceu o América-MG por 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte.