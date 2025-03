Abel Ferreira promove retorno de Piquerez ao time titular do Palmeiras

Tudo pronto para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, marcado para às 18h30 (de Brasília) desde domingo (16), no Allianz Parque. Do lado alviverde, Abel Ferreira escalou seu time com força máxima, contando com o retorno do lateral-esquerdo Piquerez, que foi relacionado na partida passada, mas ficou no banco de reservas.

+ ‘Paulistinha’, embaixadinhas e polêmicas: relembre finais de Paulistão entre Palmeiras e Corinthians

Piquerez, que se recuperou de uma lesão na coxa, está 100% recuperado para atuar no Dérbi.

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

+ Torcida do Palmeiras recepciona time com corredor verde e fogos antes da final

Verdão tem primeira final contra o Timão sob o comando de Abel

Acostumado a disputar finais desde que chegou ao clube, no final de 2020, o técnico Abel Ferreira terá um adversário inédito pela frente. O técnico português, que já enfrentou São Paulo e Santos em decisões, conhecerá agora o sabor de disputar um troféu em um Dérbi. Contra os outros dois rivais, o treinador já sagrou-se campeão.

Decisão entre Palmeiras x Corinthians

Classificado para a decisão após vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Corinthians, que eliminou o Santos, na final do Campeonato Paulista, em jogos de ida e volta. O primeiro, na casa palmeirense, acontece neste domingo (16), às 18h30, enquanto a volta está marcada para o dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena.