Palmeiras tem primeira final contra o Corinthians sob o comando de Abel Ferreira

Acostumado a disputar finais desde que chegou ao Palmeiras, no final de 2020, o técnico Abel Ferreira terá um adversário inédito pela frente neste domingo (16), pelo Campeonato Paulista: o Corinthians. O técnico português, que já enfrentou São Paulo e Santos em decisões, conhecerá agora o sabor de disputar um troféu em um Dérbi. O primeiro jogo será às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Contra os outros dois rivais, o Verdão de Abel Ferreira já sagrou-se campeão. Contra o Tricolor, em duas finais de Paulistão, disputadas em 2021 e 2022, uma vitória para cada lado. Já diante do Peixe, foram duas taças conquistas: a da Libertadores de 2020 e, a mais recente, no Estadual do ano passado. Ou seja, ser campeão contra o Corinthians fará com que o treinador conquiste troféus em cima dos três maiores rivais do Palmeiras.

A última vez em que o Corinthians disputou um título contra o Palmeiras foi pouco antes da chegada de Abel Ferreira, no Campeonato Paulista de 2020. Na ocasião, o Verdão, que era comandado por Luxemburgo, venceu seu arquirrival nos pênaltis e deu fim a um jejum de 12 anos.

Abel Ferreira, aliás, irá para sua 14ª decisão com o Verdão e tem chance de se tornar o primeiro treinador tetracampeão estadual, já que será um feito inédito na era profissional do futebol paulista e entre os clubes em atividade.

Invicto contra o Corinthians

Em Estaduais, o Alviverde está invicto há oito jogos contra o Timão, sendo duas vitórias e seis empates, e a última derrota foi pela fase de grupos de 2020. Considerando todas as competições, foram apenas duas derrotas palmeirenses nos últimos 18 Dérbis (série iniciada quando os rivais protagonizaram as finais do Paulista de 2020), somando ainda oito vitórias e oito empates.

