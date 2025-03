Estatística curiosa de Yuri Alberto pode favorecer Corinthians contra o Palmeiras

Yuri Alberto pode ser uma das "cartas na manga" do Corinthians para a primeira etapa da decisão contra o Palmeiras. O atacante tem um retrospecto curioso neste Campeonato Paulista: todos os seus gols no estadual foram marcados em clássicos.

Um dos principais nomes do ataque do Corinthians, Yuri somou seis gols nesta temporada, sendo quatro no Paulistão e dois na Libertadores. Mas o que chama atenção é que, no estadual, todos estes gols foram marcados em clássicos.

Inclusive, Yuri Alberto balançou as redes no primeiro encontro do Timão com o time alviverde neste ano, no empate 1 a 1. Os outros três gols aconteceram nos jogos contra o Santos, pela fase de grupos e pela semifinal.

O primeiro jogo pela final acontece no Allianz Parque. Além de tentar garantir uma vantagem para o jogo de volta na Neo Química Arena, Yuri Alberto tem outro desafio pela frente: a briga por algumas marcas importantes pelo Corinthians.

Yuri Alberto tem desafios extras contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Yuri Alberto busca artilharias e recordes pelo Corinthians

Com 63 gols pelo Corinthians, está atrás de Jô e Romero na artilharia do século XXI. Romero soma 66 gols, enquanto Jô soma 65. Além disso, ele também briga pela liderança entre os maiores artilheiros do Timão em clássicos, onde soma 39 gols, três a menos que Romero (42).

Ou seja, além da responsabilidade de ser decisivo contra o Palmeiras, Yuri Alberto também pode se aproximar de marcas expressivas na história do clube. O jogo de ida acontece neste domingo (16), enquanto a volta será no dia 27 de março, na Neo Química Arena.