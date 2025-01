Nova camisa do Palmeiras vira piada nas redes sociais: ‘Pijama’

O novo uniforme de treino da comissão técnica do Palmeiras atraiu uma onda de comentário negativos nas redes. Imagens de Abel Ferreira, técnico do time, vestindo a camisa nova viralizou entre torcedores e rivais, que criticaram a estética do uniforme e até mesmo a parceria do clube com a Puma, marca que fornece os materiais esportivos do clube.

Puma e Palmeiras

O contrato entre Palmeiras e Puma é válido até o final de 2028 e o Maior Campeão do Brasil conseguiu um reajuste de 25%, totalizando 50 milhões de reais por ano.

Próximo compromisso do Verdão

O Verdão volta a campo no próximo sábado (18), contra o Noroeste, às 18h30 (de Brasília) em Bauru (SP), pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão.