Facincani corneta elenco do Palmeiras e detona medalhão: ‘Parece tiozão de churrasco’

Facincani criticou jogadores do Palmeiras contra o Botafogo-SP (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar em 0 a 0 com o Botafogo-SP, na última quinta-feira (23). Em canal no Youtube, o jornalista Felippe Facincani criticou a atuação do time paulista do técnico Abel Ferreira. O comentarista cornetou alguns jogadores do elenco, como o zagueiro Gustavo Gómez.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Por que voltou com Gustavo Gómez para a equipe? Com todo o respeito que o Gómez merece, hoje ele parece um tiozão de churrasco correndo atrás dos moleques em pelada. Completamente João bobo em campo, tomando caneta, errando timing, fazendo falta besta no meio-campo. Descompensado e lento - criticou Facincani.

- Marcos Rocha é o senhor bico para frente. A atuação do Piquerez em 2024 é uma vergonha, é uma cintura dura que não tem nenhum recurso. Alguém liga o Raphael Veiga na tomada, pelo amor de Deus. O que é o Rony com a camisa do Palmeiras hoje? O Gabriel Menino é qualquer coisa menos jogador de futebol - completou o jornalista.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O Palmeiras se classificou pelo resultado conquistado no jogo de ida, por 2 a 1 no Allianz Parque. No jogo de volta, o Alviverde não teve grande atuação e ofereceu pouco perigo ao gol do Botafogo-SP. O próximo jogo do time de Abel Ferreira é contra o San Lorenzo, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira (30).