Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 24/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está perto de oficializar a venda de Estêvão para o Chelsea, da Inglaterra. O clube inglês pagará em torno de 60 milhões de euros, 15 milhões de euros a mais do que o valor previsto em contrato, que estabelece uma multa rescisória de 45 millhões de euros (R$ 250 milhões). A informação sobre o avanço da negociação foi publicada inicialmente pelo portal "Ge".

Convertendo para a moeda brasileira, o montante ofertado pelos ingleses se aproxima de R$ 350 milhões, R$ 100 milhões a mais do que a multa. O motivo disso é que, para contratar o jogador pelo valor determinado no vínculo com o Verdão, os Blues teriam que efetuar o pagamento à vista.

Para contratar um jogador à vista, os clubes ingleses podem se complicar com o fair play financeiro e se limitarem na janela de transferências.

O Palmeiras detém 70% dos direitos econômicos de Estêvão, que tem direito a 30% do negócio com o Chelsea. Portanto, dos R$ 350 milhões, o Alviverde ficará com R$ 245. O atleta embolsará em torno de R$ 105 milhões.

Também é importante ressaltar que a transferência inclui bônus por metas esportivas, além da parte fixa. Ou seja, os R$ 350 milhões não são garantidos. O modelo de negócio é semelhante ao de Endrick, que se mudará para o Real Madrid em breve.

Com 17 anos, Estêvão só poderá deixar o Palmeiras rumo ao Chelsea quando completar 18, em abril de 2025. O Verdão, porém, deve conseguir mantê-lo para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho do próximo ano.

O atacante foi integrado de vez ao time profissional do Alviverde nesta temporada. Titular, ele soma 16 partidas e três gols no ano.