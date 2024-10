Palmeiras empata com Fortaleza e é líder provisório no Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza empatam pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 18:32 • São Paulo (SP) • Atualizada em 26/10/2024 - 19:36

O Palmeiras empatou com o Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Verdão teve dois pênaltis assinalados durante o jogo, convertidos por Raphael Veiga e Estêvão. Hércules e Moisés fizeram os gols para o Leão de Pici. A partida ficou marcada pelo centésimo gol de Veiga pelo clube alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 61 pontos e perdeu a oportunidade de abrir vantagem sobre o Botafogo, líder da competição. O Fortaleza saiu com um bom resultado na luta por uma vaga na Libertadores 2025. O Leão chegou aos 57 pontos na competição e se consolidou na terceira posição do Brasileirão.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Como foi o jogo?

PRIMEIRO TEMPO

O Palmeiras iniciou o jogo com mais iniciativa ofensiva. O Verdão apostou na velocidade dos pontas para furar a defesa do Fortaleza, mas foi com um zagueiro que quase chegou ao primeiro gol do jogo, já aos 16 minutos. Após escanteio cobrado por Raphael Veiga, Zé Rafael apareceu na primeira trave e desviou a bola para o meio da área. Gustavo Gómez aproveitou uma brecha entre os atletas do Fortaleza, arriscou um voleio, mas a bola foi para fora.

O Leão melhorou na partida e teve uma boa chance de marcar com Yago Pikachu. Com 19 minutos rodados na primeira etapa, o meia conseguiu criar uma oportunidade após erro da defesa do Palmeiras. O jogador finalizou de fora da área e a bola passou perto da trave direita de Weverton.

O ímpeto do Fortaleza esfriou aos 24 minutos. Flaco López recebeu bom passe de Raphael Veiga e avançou à grande área. Durante a corrida, o atacante se entrelaçou com o zagueiro Titi e caiu. O árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga chutou no canto esquerdo e João Ricardo não saiu na foto. Além de abrir o placar para o Palmeiras, o meia fez seu centésimo gol com a camisa do clube alviverde.

A vantagem alviverde não durou muito. Aos 35 minutos, o Fortaleza teve escanteio a seu favor. Martínez cruzou, Felipe Anderson afastou e Hércules emendou um chute de primeira. A finalização acertou a meta defendida por Weverton, que não conseguiu fazer a defesa para o Verdão. A primeira etapa terminou empatada.

SEGUNDO TEMPO

O Palmeiras voltou do intervalo como começou a partida, no ataque. Aos seis minutos, Caio Paulista arriscou de fora da área e a bola explodiu em Yago Pikachu dentro da área. Após revisão no VAR, Ramon Abatti Abel viu o toque de mão do jogador do Fortaleza e apontou o pênalti.

Poderia ter sido o centésimo primeiro gol de Raphael Veiga pelo Palmeiras, mas Estêvão foi o responsável pela cobrança. O menino manteve sua fase artilheira no Brasileirão e converteu a penalidade, foi décimo primeiro gol do jogador na competição.

O Fortaleza buscou o empate mais uma vez. Aos 17 minutos, Mayke cortou mal um cruzamento na área palmeirense e ajeitou a bola para o meio da área. Moisés recebeu o ‘presente’ e não titubeou. Marcou o segundo gol do Leão.

Abel Ferreira promoveu a entrada de Dudu e Maurício na partida. Os jogadores imprimiram mais ofensividade no Verdão, mas não o suficiente para marcar mais um gol. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

O que vem pela frente?

Para dar continuidade nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Corinthians na Neo Químia Arena, em Itaquera, às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira (4). Já na busca do título inédito, o Fortaleza viaja até Caxias do Sul (RS), onde encara o Juventude dois dias antes, no sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Estevão e Mancuso disputam bola no confronto entre Palmeiras e Fortaleza (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 2 FORTALEZA

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Raphael Veiga (28‘/1ºT); Hércules (38'/1ºT); Estevão (11'/2ºT); Moisés (17'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Mayke (PAL); Mancuso, Gastón Liendo, Titi, Lucero, Pedro Augusto (FOR)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente:

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Maurício), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Rony); Estêvão, Flaco López e Felipe Anderson (Dudu).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic (Calebe), Tomás Cardona e Eros Mancuso; Matheus Rossetto (José Welison), Hércules (Pedro Augusto) e Martínez (Pochettino); Yago Pikachu, Lucero (Renato Kayzer) e Moisés.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

4️⃣ Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

🖥️ VAR: Djonaltan de Araújo (Fifa-RN)