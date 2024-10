Botafogo vence o Bragantino e dispara na liderança do Brasileirão

Gregore comemora gol que deu a vitória ao Botafogo sobre o Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 21:01 • Bragança Paulista (SP)

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. O único gol do jogo foi marcado por Gregore, já nos minutos finais. Com o resultado, o Glorioso chega aos 64 pontos e abre três de diferença para o vice-líder Palmeiras; do outro lado, o Massa Bruta permanece com 34 pontos e ocupa a 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo entre Bragantino e Botafogo?

O Alvinegro começou a partida pressionando os donos da casa e criou chances nos minutos iniciais. Bastos, de cabeça, conseguiu a primeira finalização logo aos dois minutos. Contudo, o ritmo do Botafogo diminuiu, apesar de ter duas boas conclusões de Igor Jesus, e o equilíbrio permaneceu até o intervalo. Assim, tudo igual na primeira etapa.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro: com oportunidade perigosa em finalização de Bastos. O Glorioso se manteve no campo de ataque e pressionando o adversário, mas pouco criava. Aos 41 minutos, no entanto, veio o gol salvador: Oscar Romero cobrou falta na grande área e Gregore, de cabeça, marcou para dar a vitória ao Botafogo sobre o Bragantino.

O que vem por aí?

Agora, o Red Bull Bragantino volta a campo no próximo sábado (2) e recebe o Cuiabá, às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Botafogo viaja até o Uruguai para encarar Peñarol na quarta-feira (30), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores.

Jogadores do Botafogo comemoram gol sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 0 x 1 Botafogo

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP);

🥅 Gols: Gregore (aos 41'/2ºT) para o Botafogo;

🟨 Cartões amarelos: Jadsom, do Bragantino; Bastos, do Botafogo.

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️Público presente: 7.400 pessoas;

💰Renda: R$ 338.225,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Matheus Fernandes (Raul), Pedro Henrique, Eduardo e Gustavo Nunes (Eric Ramires); Jadsom, John John (Cavaleiro), Lucas Evangelista e Juninho Capixaba (Lucas Cândido); Vitinho e Eduardo Sasha (Vinicinho).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Savarino (Eduardo), Luiz Henrique (Oscar Romero) e Almada (Matheus Martins); Igor Jesus (Tiquinho Soares).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-MT)