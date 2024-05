Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 00:51 • São Paulo (SP)

Estêvão foi um dos personagens da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (2), e o técnico Abel Ferreira rasgou elogios ao jovem. Ele também pediu a permanência do atacante, que está na mira do Chelsea, da Inglaterra.

O treinador disse que o jovem é "diferente de tudo que já viu" e solicitou à presidente Leila Pereira que mantenha o garoto até 2027.

Garoto Estêvão chama atenção no Palmeiras e entra na mira do Chelsea; Abel pede permanência (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Falem do miúdo Estêvão, que é um... Não vou dizer aqui o que eu penso. Vou pedir à Leila para não o vender, não vendam esse jogador! O pai, o empresário e ele vão ficar tristes. Deixe ele ficar com a gente até 2027. Acho mesmo que esse jogador é diferente de tudo que eu já vi. Defende, ataca, se mostra para o jogo. Falem disso - disse Abel Ferreira, após o jogo válido pela Copa do Brasil.

Esta não foi a primeira vez que Abel elogiou publicamente Estêvão, que fez o gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP. Após empate com o São Paulo, ainda nesta semana, o treinador destacou a personalidade do jovem.

- O Estêvão é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele vai, erra, mas vai outra vez e acerta. Erra, acerta, nunca se esconde. Isso é o que eu fico triste em alguns dos nossos jogadores. Tenho que os desafior, seja o jogo em nossa casa ou na casa do rival. Não posso me esconder do jogo nunca. Não falo sem bola, mas com bola. Não posso ver meus jogadores tocando de primeira. Tem que segurar, ganhar faltas. Precisamos que nenhum se esconda e que confiem neles como eu confio - concluiu. Leia mais aqui!

