Torcedores do Palmeiras apontam culpado por gol do Corinthians: ‘Segunda falha’

O Corinthians venceu o Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, neste domingo (16), no Allianz Parque. Nas redes sociais, torcedores do Alviverde criticaram o meia Richard Ríos no gol marcado por Yuri Alberto, que selou a vitória do Alvinegro por 1 a 0.

O gol marcado por Yuri Alberto aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Memphis Depay ganhou de Mayke e Richard Ríos na dividida e lançou o atacante na frente, que cortou o zagueiro e chutou no canto baixo de Weverton. O jogo de volta, na Neo Química Arena, ocorre no dia 27.

No jogo da fase de grupos do Paulistão, Ríos havia perdido a bola que resultou no gol do Corinthians no empate em 1 a 1.

