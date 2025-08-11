O lateral-esquerdo Arthur, de 19 anos, vem sendo aproveitado no elenco profissional do Palmeiras após a saída de Vanderlan para o Red Bull Bragantino. O jogador, que já esteve no banco de reservas em algumas partidas, deve ganhar espaço e ser o reserva imediato de Piquerez.

Arthur chegou ao Palmeiras em 2017 e construiu uma trajetória sólida nas categorias de base do clube. Pelo Sub-20, disputou 33 partidas e marcou um gol em 2025, 42 jogos e um gol em 2024, além de 32 partidas e dois gols em 2023. Ao longo dos anos, acumulou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2024), o Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022), o Paulista Sub-20 (2023) e o Paulista Sub-17 (2022), além da Copa do Brasil Sub-17 (2022).

No currículo, também soma conquistas no Paulista Sub-13, Mito HollyHock Cup Sub-13 (Japão), Tokyo International Tournament Sub-14 (Japão), Torneio Brasil-Japão Sub-14, Festival DB Sub-14 (duas vezes), FAM Cup Sub-17, Festival TSFC Sub-17, ICGT Tournament (2023) e Terborg Toernooi (2023).

— Essa experiência de estar treinando agora no Profissional está sendo maravilhosa para mim, que cresci aqui dentro. Poder desfrutar desse momento com os profissionais é gratificante demais. O Palmeiras me ajudou a me tornar quem eu sou hoje e poder fazer parte disso é totalmente especial — disse o jovem.

A Cria falou também da sua recente renovação de contrato, agora até o fim de 2029.

— É mérito do trabalho poder renovar contrato com um clube tão grande quanto o Palmeiras, uma alegria difícil de descrever. Sempre busco aprender mais, ainda mais com referências como na minha posição. O Piquerez é um atleta de seleção uruguaia, um ídolo para mim. Poder ver como ele faz para poder ter uma inspiração é gratificante demais — destacou.

Arthur contou também sobre as convocações para alguns jogos no Allianz Parque e fora de casa.

— O clima é diferente, porque na base não tem tanto público, são mais os pais. No Profissional, são 40 mil pessoas a cada jogo, é diferente para se acostumar. Estou me preparando nos treinos, o pessoal está me ajudando bastante para quando aparecer a oportunidade eu estar preparado. Todos têm me ajudado bastante, o Estêvão me deu dicas, joguei com ele desde 2021, então para mim foi bem tranquilo — concluiu.

Os jogadores Thalys e Arthur (à direita) durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O que vem pela frente?

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (14), quando enfrentará o Universitario-PER, às 21h30 (horário de Brasília), em Lima (Peru), pelo duelo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Com 18 pontos (decorrentes de seis vitórias em seis jogos), o Verdão fez a melhor campanha da primeira fase da competição continental.