Abel Ferreira conta com novidades em reapresentação do Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (11), na Academia de Futebol, um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira contou com duas novidades.

Bruno Fuchs, recuperado de edema na coxa esquerda, iniciou o processo de transição física e treinou no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. O atacante Bruno Rodrigues participou da maior parte do treino com o grupo.

Os titulares da partida realizaram atividades regenerativas na sala de recovery e de neurociência, enquanto o restante do elenco, incluindo jovens das categorias Sub-20 e Sub-17, fez movimentações técnicas em espaço reduzido sob orientação da comissão técnica de Abel Ferreira.

Já o atacante Paulinho e o meio-campista Raphael Veiga, que não atuaram contra o Ceará por dores no púbis, fizeram tratamento na parte interna do centro de excelência.

O zagueiro Bruno Fuchs durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Lesões de Bruno Rodrigues no Palmeiras

Contratado para a temporada de 2024, Bruno Rodrigues enfrentou duas cirurgias após lesões nos dois joelhos, dificultando sua sequência na equipe. A primeira ocorreu no joelho direito, durante partida contra a Inter de Limeira pelo Paulistão 2024, e exigiu artroscopia, mantendo o atleta afastado por quase três meses.

Em maio do mesmo ano, ao se aproximar do retorno, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em um jogo-treino do Palmeiras. A cirurgia mais complexa prolongou o tempo de recuperação, e Bruno Rodrigues soma apenas dois jogos pelo Verdão até o momento.

O que vem pela frente?

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (14), quando enfrentará o Universitario-PER, às 21h30 (horário de Brasília), em Lima (Peru), pelo duelo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Com 18 pontos (decorrentes de seis vitórias em seis jogos), o Verdão fez a melhor campanha da primeira fase da competição continental.