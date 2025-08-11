menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Abel Ferreira conta com novidades em reapresentação do Palmeiras

Retornos ampliam as opções para os próximos compromissos

Bruno Rodrigues participou de boa parte do treino com o grupo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraBruno Rodrigues participou de boa parte do treino com o grupo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
15:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (11), na Academia de Futebol, um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira contou com duas novidades. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Bruno Fuchs, recuperado de edema na coxa esquerda, iniciou o processo de transição física e treinou no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. O atacante Bruno Rodrigues participou da maior parte do treino com o grupo.

Os titulares da partida realizaram atividades regenerativas na sala de recovery e de neurociência, enquanto o restante do elenco, incluindo jovens das categorias Sub-20 e Sub-17, fez movimentações técnicas em espaço reduzido sob orientação da comissão técnica de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Já o atacante Paulinho e o meio-campista Raphael Veiga, que não atuaram contra o Ceará por dores no púbis, fizeram tratamento na parte interna do centro de excelência.

O zagueiro Bruno Fuchs durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
O zagueiro Bruno Fuchs durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Lesões de Bruno Rodrigues no Palmeiras

Contratado para a temporada de 2024, Bruno Rodrigues enfrentou duas cirurgias após lesões nos dois joelhos, dificultando sua sequência na equipe. A primeira ocorreu no joelho direito, durante partida contra a Inter de Limeira pelo Paulistão 2024, e exigiu artroscopia, mantendo o atleta afastado por quase três meses.

continua após a publicidade

Em maio do mesmo ano, ao se aproximar do retorno, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em um jogo-treino do Palmeiras. A cirurgia mais complexa prolongou o tempo de recuperação, e Bruno Rodrigues soma apenas dois jogos pelo Verdão até o momento.

O que vem pela frente?

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (14), quando enfrentará o Universitario-PER, às 21h30 (horário de Brasília), em Lima (Peru), pelo duelo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Com 18 pontos (decorrentes de seis vitórias em seis jogos), o Verdão fez a melhor campanha da primeira fase da competição continental.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias