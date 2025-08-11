Narrador é sincero sobre ataque ao CT do Palmeiras: ‘Sério mesmo?’

O Centro de Treinamento do Palmeiras foi atacado, durante a madrugada do último domingo (10), por vândalos. Bombas e rojões foram arremessados dentro das instalações do clube, antes da partida contra o Ceará, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O narrador André Henning lamentou o ocorrido.

Durante uma transmissão ao vivo, nesta segunda-feira (11), pela TNT Sports, o locutor repudiou o gesto de parte da torcida alviverde. Ao comentar o caso, André Henning alertou para o atual cenário das torcidas organizadas do Brasil e previu um possível acidente grave envolvendo a revolta de torcedores.

- Galera coloca a mão na cabeça um pouco. Sério que vocês estão achando certo isso? Que tem mesmo que invadir o CT, colocar a mão na cara e ameaçar? Vocês estão compactuando com a barbárie? - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Enquanto eu tiver forças, vou alertar que vai acontecer uma tragédia assim. Além das tantas que já aconteceram. Vocês não estão percebendo, mas o que está acontecendo no futebol brasileiro é trágico. Morte de torcedor já é um assunto banal. Vai acontecer um negócio sério, envolvendo jogador, técnico, árbitro, dirigente, e aí, vai cair a ficha. Vocês que estão normalizando isso, coloquem a mão na cabeça. Revejam a cena - concluiu.

Protestos no Palmeiras

As manifestações contra o atual momento do clube alviverde começaram na última quarta-feira (6). Na ocasião, a equipe de Abel Ferreira perdeu para o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, e assim, se despediu da disputa do título da Copa do Brasil, nas oitavas de final.

A eliminação revoltou parte dos torcedores do clube. Ainda no estádio, antes do apito final do dérbi, já foi possível ouvir protestos nas arquibancadas. Posteriormente, faixas foram exibidas nos arredores das dependências do clube pedindo mudanças. Manifestações mais radicais protagonizaram até atos de depredação.

Torcida do Palmeiras pede a saída do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Técnico pode renovar até o fim de 2027. (Foto: Divulgação/ Internet)

Vitória sobre o Ceará

Mediante a protestos, o triunfo do Alviverde na 19ª rodada do Brasileirão aconteceu de virada. Após um primeiro tempo sem gols, o Alvinegro abriu o placar logo no retorno do intervalo. O cronômetro marcava seis minutos da segunda etapa, quando Lourenço balançou as redes do Allianz Parque.

Atrás do placar, a equipe de Abel Ferreira se lançou ao ataque. A reviravolta começou com Flaco López, que marcou de pênalti, aos 22 minutos. O nome da virada foi Vitor Roque, que voltou a marcar pelo Palmeiras dois minutos depois do primeiro gol. A ação do camisa 9 garantiu a vitória para a equipe.

Com o resultado, o Alviverde alcançou a maraca de 36 pontos na tabela do Brasileirão, e assim, permanceceu na terceira colocação. A diferença para o Cruzeiro, atual vice-líder, diminuiu para um ponto, devido a derrota do clube celeste para o Santos na rodada. O Flamengo segue na ponta da tabela com 40 pontos.