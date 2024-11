Abel Ferreira minimiza placar magro e valoriza vitória do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo deste sábado (23), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, contou com o gol de Raphael Veiga. Após o duelo, Abel Ferreira admitiu que a vantagem mínima foi um perigo que o Verdão correu, mas apontou que a chuva impediu um jogo mais criativo de sua equipe

continua após a publicidade

➡️Palmeiras x Botafogo no Brasileirão: quando é e o que está em jogo?

- Senti que o placar era perigoso, não posso dizer que não, porque o futebol é mágico, pode acontecer um arremate de fora da área e virar um gol. Tentei pedir para São Pedro porque começou a chover muito a tarde, rezei para que o campo suportasse bem. O campo estava pesado, duro, meus jogadores tiveram que correr muito - disse o treinador em entrevista coletiva.

O Verdão chegou ao terceiro triunfo consecutiva no Brasileirão. Com o empate do Botafogo por 1 a 1 contra o Vitória, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o clube alviverde igualou o número de pontos do rival e o ultrapassou por ter mais vitórias, 21 contra 20 dos cariocas.

continua após a publicidade

Perguntado sobre a atuação do time contra o virtual rebaixado Atlético-GO, fato que se concretizou com a derrota para o Palmeiras, Abel Ferreira fez questão de valorizar o resultado e minimizou a atuação do time. Segundo o técnico português, o maior objetivo foi alcançado: a vitória.

- Foi um jogo duro, contra uma equipe que não tinha nada a perder, vamos ser sinceros. O importante é ganhar, ninguém vai se lembrar se somos o melhor ataque, vão se lembrar das vitórias. Os atletas se superaram, não só sobre o adversário, mas sobre o gramado, que para mim foi o principal adversário, pelo peso que causou as duas equipes - falou o treinador.

continua após a publicidade

Abel Ferreira durante vitória do Palmeiras contra o Atlético-GO (Foto: Heber Gomes/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), contra o Botafogo, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). A partida marca o encontro entre líder e vice-líder do torneio. As duas equipes possuem 70 pontos na tabela.