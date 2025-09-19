Abel Ferreira deve rodar elenco para manter Palmeiras vivo no Brasileiro e Libertadores

Abel Ferreira sempre tem um plano. Prova disso foi a mudança na escalação do Palmeiras para enfrentar e vencer o River Plate, por 2 a 1, no Monumental de Núñez, por 2 a 1, pela Libertadores, e que deu certo. E, para manter seu time vivo também no Brasileiro, deve promover algumas mudanças com seus "reservas de luxo" para que a equipe siga competitiva, apesar das alterações.

Na Argentina, o português promoveu a estreia de Andreas Pereira entre os titulares e manteve Lucas Evangelista no time, o que gerou surpresa para alguns torcedores, já que muitos entendem que os dois volantes disputam uma única vaga entre os 11. Mas o treinador provou que não.

Agora, com a chave já virada para o Campeonato Brasileiro para encarar o Fortaleza, no sábado (20), no Allianz Parque, outras mudanças devem acontecer, já que o time volta a enfrentar os argentinos na quarta-feira (24) e quer muito a vaga na semifinal da Libertadores. Portanto, é preciso cautela e estratégia para não colocar a vaga do mata-mata em risco, mas também não tropeçar no Nacional e seguir na cola do líder Flamengo.

Quem pode ganhar oportunidade pela primeira vez é o goleiro Carlos Miguel, contratado nesta janela de transferências e que ainda não fez sua estreia com a camisa alviverde. O lateral-direito Giay é outro que deve começar entre os titulares no fim de semana, principalmente pelo fato de Khellven ter sofrido uma pancada no pé.

É possível que todo ou quase todo o time mude, até em razão de Abel Ferreira possuir "dois elencos" fortes, que conta com peças como Raphael Veiga, Mauricio e Facundo Torres, por exemplo. O trio deve aparecer entre os titulares, enquanto a badalada dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque deve ficar no banco de reservas.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.

