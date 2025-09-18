Khellven sofre pancada em vitória do Palmeiras sobre o River Plate e vira preocupação

Khellven, lateral-direito do Palmeiras e que vem engatando uma sequência entre os titulares de Abel Ferreira nos jogos de Brasileirão e Libertadores, virou preocupação para a comissão técnica após a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina. O jogador sofreu uma pancada no pé e está sob avaliação do Núcleo de Saúde e Performance.

O camisa 12 atuou durante os 90 minutos no Monumental de Nuñez, casa do adversário do Palmeiras nestes jogos de quartas de final da Libertadores, mas sentiu após sofrer uma pancada no local. Na reapresentação nesta quinta-feira (18), na Academia de Futebol, Khellven seguiu o cronograma regenerativo com os titulares e ainda deve passar por exames para saber a gravidade do problema.

Caso o lateral não tenha condições de enfrentar o Fortaleza, no sábado (20), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, Giay deve retomar a posição na direita, o que também pode acontecer independentemente do resultado do exame, já que Abel Ferreira deve poupar boa parte do elenco visando o jogo de volta da Libertadores, marcado para a próxima quarta-feira (24), na arena palmeirense.

No clube desde agosto, Khellven foi titular nos últimos quatro duelos do Verdão e vem ganhando cada vez mais espaço, apesar do pouco tempo de casa.

